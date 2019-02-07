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14:39 (мск), источник: Интерфакс

В бюджете предусмотрели средства для реализации законопроекта об устойчивом рунете

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите рунета от внешних угроз предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей, всего на три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей.

Источник: Reuters

Соответствующие данные содержатся в федеральном законе «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно документу, на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатация и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования запланировано выделить 597 млн рублей в 2019 году.

«Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта», — сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

В следующие два года расходы бюджета оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, говорится в документе.

По словам источника, «для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет».

Вместе с тем на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и управления сетью связи общего пользования, согласно проекту паспорта нацпрограммы «Цифровая экономика», одобренному правительством, Роскомнадзору отводится год, начиная с октября 2019 по октябрь 2020 года.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что «наибольшая часть затратных предложений», которые содержаться в законопроекте, «уже учтена в программе “Цифровая экономика”».

В свою очередь российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.

Как сообщалось, правительство поддержало соответствующий законопроект при условии его доработки «с учетом высказанных замечаний ко второму чтению, говорится в отзыве кабинета министров, опубликованном в базе законопроектов.

По мнению кабинета министров, реализация положений законопроекта об обеспечении на безвозмездной основе операторов связи техническими средствами противодействия угрозам, организация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы, а также проведение учений с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета.

«Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств», — говорится в отзыве.

Несмотря на то, что законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, «не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе сетей связи, вызванных функционированием данных средств, в том числе перед третьими лицами», говорится в документе.

Отзыв правительственной комиссии подписан вице-премьером, руководителем аппарата правительства Константином Чуйченко.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положениями, предусматривающими осуществление комплекса организационных, административных и технических мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ.

Авторы внесенного 14 декабря прошлого года законопроекта о защите российского сегмента интернета — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял Клишас.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

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В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. «Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. «Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», — говорится в записке.

В четверг профильный комитет рассмотрит законопроект и примет решение, рекомендовать ли его к принятию в перовом чтении.

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