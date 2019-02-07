Черногория поддержала Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы

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Черногория поддержала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, как считают в Подгорице, в качестве временного президента должен «обеспечить проведение свободных и легитимных выборов» главы государства. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Черногории, обнародованном в среду вечером.

«Черногория 26 января поддержала позицию Европейского союза, которая осудила углубление кризиса в Венесуэле, являющегося результатом массового нарушения прав человека и насилия. В связи с этим поддерживаем и совместное заявление наших европейских партнеров, в котором высказана поддержка председателю национального парламента Хуану Гуайдо, чтобы он в соответствии с конституцией и в качестве временного президента обеспечил проведение свободных, демократических и легитимных президентских выборов», — отмечается в заявлении черногорского МИД.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Ряд европейских государств предъявил Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после истечения его срока признал Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.