Друживший с сенатором Арашуковым генерал попросил снять его с должности
Первый заместитель руководителя управления Следственного комитета России по
Первый заместитель руководителя управления Следственного комитета России по
Рапорт подан на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.
«Он остается сотрудником СК, но перестает занимать свою должность», — уточнили в СК. Сейчас рапорт генерала находится на рассмотрении. Решается вопрос о дальнейшей судьбе Булатова.
Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах. В ходе опроса Булатов подтвердил, что приятельствовал с сенатором, но не вопреки интересам службы.
О близкой дружбе Арашукова с высокопоставленными силовиками республики рассказали родственники погибших. По их словам, благодаря этой дружбе сенатор многие годы избегал привлечения к уголовной ответственности за причастность к убийствам. Булатов и Арашуков вместе ходили в рестораны, генерал был на дне рождения сенатора наряду с другими именитыми гостями.
Булатов назначен заместителем руководителя управления СКР по КЧР в 2007 году.
Арашукова задержали 30 января прямо в здании верхней палаты парламента и обвинили в убийстве замглавы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.