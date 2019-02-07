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10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Хиллари Клинтон назвала решение США выйти из ДРСМД «подарком Путину»

Хиллари Клинтон раскритиковала решение президента США Дональд Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По ее словам, это стало «подарком» президенту России Владимиру Путину, сообщает The Hill.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Госпожа Клинтон считает, что администрация бывшего президента США Барака Обамы в недостаточной степени обсуждала эту тему с Россией. При этом администрация Трампа, по ее мнению, приняла решение о выходе из ДРСМД, «не призвав Путина к ответственности за нарушение договора».

«Последнее, что сейчас нужно миру, это гонка ядерных вооружений», — подчеркнула экс-кандидат в президенты США, выступая перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

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США начали процедуру выхода из Договора о РСМД 1 февраля, Россия объявила о симметричном ответе. Президент Владимир Путин также поручил Минобороны заняться разработкой запрещенных ранее классов ракет.

Президент США Дональда Трампа позднее допустил, что Москва и Вашингтон «сумеют договориться о другом соглашении» взамен Договора о РСМД. В ответ на это глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия уже озвучила достаточно предложений по контролю над вооружениями.

Напомним, на выборах в 2016 году республиканец Дональд Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, считавшуюся фаворитом президентской гонки. В итоге она набрала 218 голосов выборщиков, а господин Трамп — 279.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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Во время загрузки произошла ошибка.
06:57 (мск)© Ньюстюб
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