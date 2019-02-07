Хиллари Клинтон назвала решение США выйти из ДРСМД «подарком Путину»

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Госпожа Клинтон считает, что администрация бывшего президента США Барака Обамы в недостаточной степени обсуждала эту тему с Россией. При этом администрация Трампа, по ее мнению, приняла решение о выходе из ДРСМД, «не призвав Путина к ответственности за нарушение договора».

«Последнее, что сейчас нужно миру, это гонка ядерных вооружений», — подчеркнула экс-кандидат в президенты США, выступая перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Президент США Дональда Трампа позднее допустил, что Москва и Вашингтон «сумеют договориться о другом соглашении» взамен Договора о РСМД. В ответ на это глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия уже озвучила достаточно предложений по контролю над вооружениями.