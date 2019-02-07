«Снизить риски разрушительной эскалации»
Представлен план предотвращения столкновения между Россией и НАТО.
Представлен план предотвращения столкновения между Россией и НАТО.
Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) и Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение (ELN) подготовили доклад о том, как стабилизовать отношения России и НАТО и избежать прямого столкновения между ними. В документе сказано, что предлагаемые меры можно реализовать даже в условиях нынешней конфронтации между Россией и Западом. Авторы, в частности, призывают повысить уровень российского представительства при НАТО, сделать заседания Совета Россия—НАТО регулярными и создать горячую линию по кибербезопасности.
Публикация доклада «На пути к стабильным отношениям Россия—НАТО» намечена на 7 февраля, однако «Ъ» ознакомился с его содержанием заранее. РСМД возглавляет бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, а ELN — бывший постпред Великобритании при НАТО сэр Адам Томсон. В составлении доклада участвовали более 30 экспертов из России и стран—членов Североатлантического альянса, в том числе бывшие высокопоставленные дипломаты и военные.
«Оно обусловлено непримиримым противоречием в видении мира со стороны руководства России и Запада. Каждая сторона руководствуется глубоко укоренившимися и несовместимыми друг с другом представлениями об угрозах, нарушениях и неправомерных действиях другой стороны. Доверие между Россией и странами НАТО утрачено полностью, продолжается дорогостоящий и стремительный процесс укрепления их сил и возможностей», — сказано в документе.
«Стабильность в отношениях между Россией и НАТО могут повысить продуманность усилий по сдерживанию и нацеленность сторон на диалог, направленный на снижение рисков возможных происшествий, неправильной оценки или просчетов. Это снизит риски разрушительной эскалации», — убеждены российские и европейские эксперты.
В докладе предлагается два набора рекомендаций. Первый — это «базовый набор мер по стабилизации» отношений между Россией и НАТО. Среди прочего он предполагает:
Авторы отмечают, что совместное управление рисками не препятствует сохранению принципиальных позиций, а точнее, разногласий сторон. В качестве примера они приводят
Доклад содержит и «продвинутый» набор мер по стабилизации отношений между Россией и НАТО, однако авторы признают, что на нынешнем этапе противостояния говорить о претворении в жизнь этих рекомендаций не приходится. Он, в частности, предполагает создание дополнительных форматов СРН по кибер- и военным доктринам, проведение заседаний СРН на уровне министров и активизацию сотрудничества по контролю над вооружениями.
Напомним, последнее заседание СРН состоялось 25 января. Главной темой встречи стала судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако устранить противоречия между Россией и странами—членами НАТО не удалось. Стороны просто обменялись традиционными обвинениями и разошлись. Не спасло ситуацию даже то, что российскую делегацию возглавлял специально прилетевший для этого в Брюссель заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Елена Черненко