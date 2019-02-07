«Снизить риски разрушительной эскалации»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) и Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение (ELN) подготовили доклад о том, как стабилизовать отношения России и НАТО и избежать прямого столкновения между ними. В документе сказано, что предлагаемые меры можно реализовать даже в условиях нынешней конфронтации между Россией и Западом. Авторы, в частности, призывают повысить уровень российского представительства при НАТО, сделать заседания Совета Россия—НАТО регулярными и создать горячую линию по кибербезопасности.

Публикация доклада «На пути к стабильным отношениям Россия—НАТО» намечена на 7 февраля, однако «Ъ» ознакомился с его содержанием заранее. РСМД возглавляет бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, а ELN — бывший постпред Великобритании при НАТО сэр Адам Томсон. В составлении доклада участвовали более 30 экспертов из России и стран—членов Североатлантического альянса, в том числе бывшие высокопоставленные дипломаты и военные.

По мнению составителей доклада, отношения между Россией и НАТО обречены на многолетнее противостояние.

«Оно обусловлено непримиримым противоречием в видении мира со стороны руководства России и Запада. Каждая сторона руководствуется глубоко укоренившимися и несовместимыми друг с другом представлениями об угрозах, нарушениях и неправомерных действиях другой стороны. Доверие между Россией и странами НАТО утрачено полностью, продолжается дорогостоящий и стремительный процесс укрепления их сил и возможностей», — сказано в документе.

Авторы исходят из того, что «риск непреднамеренной эскалации конфликта между Россией и НАТО слишком серьезен, чтобы не задуматься о том, каким образом можно придать большую стабильность существующим отношениям взаимного сдерживания».

«Стабильность в отношениях между Россией и НАТО могут повысить продуманность усилий по сдерживанию и нацеленность сторон на диалог, направленный на снижение рисков возможных происшествий, неправильной оценки или просчетов. Это снизит риски разрушительной эскалации», — убеждены российские и европейские эксперты.

В докладе предлагается два набора рекомендаций. Первый — это «базовый набор мер по стабилизации» отношений между Россией и НАТО. Среди прочего он предполагает:

Проведение ежеквартальных заседаний Совета Россия—НАТО (СРН) на уровне послов , что позволит поддерживать постоянный диалог по актуальным вопросам. При поддержке своего заместителя генерального секретаря НАТО в силу своих полномочий могло бы само определять повестку дня заседаний, освобождая тем самым все стороны от трудоемкого процесса ее согласования.

, что позволит поддерживать постоянный диалог по актуальным вопросам. При поддержке своего заместителя генерального секретаря НАТО в силу своих полномочий могло бы само определять повестку дня заседаний, освобождая тем самым все стороны от трудоемкого процесса ее согласования. Обеспечение представительства России в СРН на уровне послов, чтобы сигнализировать о важности взаимоотношений и содействовать устойчивому взаимодействию со штаб-квартирой НАТО и штабом ОВС НАТО в Европе (SHAPE).

Напомним, с января 2018 года Россия не имеет постоянного представителя при НАТО в ранге посла. Источники «Ъ» в Москве не исключали, что бывшего постпреда РФ при НАТО, нынешнего заместителя главы МИДа Александра Грушко сменит глава Департамента общеевропейского сотрудничества Андрей Келин. Однако в итоге от этой идеи было решено отказаться. С тех пор и. о. постпреда является Юрий Горлач.

Расширение каналов связи между военными, и в частности установление диалога между начальником Генерального штаба вооруженных сил России и председателем Военного комитета НАТО в дополнение к существующему диалогу между начальником Генерального штаба ВС РФ и верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR).

и в частности установление диалога между начальником Генерального штаба вооруженных сил России и председателем Военного комитета НАТО в дополнение к существующему диалогу между начальником Генерального штаба ВС РФ и верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR). Использование существующей горячей линии Россия—НАТО в случае серьезных киберинцидентов .

. Проведение командно-штабного учения по разрешению опасных инцидентов в воздушном пространстве с целью отработки и совершенствования реальных процедур рассмотрения инцидентов или аварий с участием воздушных сил России и стран НАТО.

с целью отработки и совершенствования реальных процедур рассмотрения инцидентов или аварий с участием воздушных сил России и стран НАТО. Задействование экспертов для информирования СРН о нормативной базе киберпространства.

для информирования СРН о нормативной базе киберпространства. Налаживание параллельно с официальными контактами конструктивного диалога между Россией и НАТО на уровне экспертов.

Авторы отмечают, что совместное управление рисками не препятствует сохранению принципиальных позиций, а точнее, разногласий сторон. В качестве примера они приводят американо-советские соглашения о мерах по сокращению ядерных рисков и контролю над вооружениями в период холодной войны и более поздние договоренности между Россией и США относительно разрешения конфликтных ситуаций в Сирии.

Доклад содержит и «продвинутый» набор мер по стабилизации отношений между Россией и НАТО, однако авторы признают, что на нынешнем этапе противостояния говорить о претворении в жизнь этих рекомендаций не приходится. Он, в частности, предполагает создание дополнительных форматов СРН по кибер- и военным доктринам, проведение заседаний СРН на уровне министров и активизацию сотрудничества по контролю над вооружениями.

Напомним, последнее заседание СРН состоялось 25 января. Главной темой встречи стала судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако устранить противоречия между Россией и странами—членами НАТО не удалось. Стороны просто обменялись традиционными обвинениями и разошлись. Не спасло ситуацию даже то, что российскую делегацию возглавлял специально прилетевший для этого в Брюссель заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.