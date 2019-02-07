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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль прокомментировал сообщения о сомнениях насчет Мадуро

Москва по-прежнему поддерживает избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК в четверг, 7 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал сообщения в прессе о том, что позиция Кремля по этому вопросу изменилась. Песков подчеркнул, что тема эвакуации и спасения Мадуро «не фигурирует и не поднимается». По словам пресс-секретаря российского лидера, общения на тему венесуэльского кризиса между российской и американской сторонами нет.

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Накануне появилась информация о том, что Москва начинает сомневаться в жизнеспособности режима Николаса Мадуро.

Россия неоднократно выражала свою поддержку Мадуро после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Ситуация в республике обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя президентом. Ряд западных стран, включая США, признали его легитимность в этом статусе. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и президент РФ Владимир Путин.

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