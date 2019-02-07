Парламент Украины закрепил в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО

Источник: Reuters

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», за окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (№ 9037) проголосовали 334 народных депутата.

Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Соответствующие поправки президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады в сентябре 2018 года.