Парламент Украины закрепил в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», за окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (№ 9037) проголосовали 334 народных депутата.
Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.
Соответствующие поправки президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады в сентябре 2018 года.
В ноябре Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть и все ее ветви обеспечить европейскую и евроатлантическую интеграцию республики. Речь идет об изменениях в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров за интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз.
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