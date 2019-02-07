Песков рассказал о поручении Путина по делу «Свидетелей Иеговы»
Администрация президента готовит поручение президента Владимира Путина по запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом заявил
Администрация президента готовит поручение президента Владимира Путина по запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом заявил
В декабре 2018 г. Путин на встрече с Советом по правам человека предлагал «внимательно разобраться» в ситуации со «Свидетелями Иеговы». «Они тоже христиане, за что их преследовать — я тоже не очень понимаю», — говорил он.
«Поэтому поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе. Естественно, он будет прорабатываться с учетом вступившего в законную силу решения суда», — сказал Песков. Он заметил, что эта «тема не легкая».
Отвечая на вопрос, являются ли «Свидетели Иеговы» экстремистской организацией с точки зрения здравого смысла, Песков подчеркнул: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности и незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной, и это является приоритетом в определении ситуации». Решение суда в отношении Кристенсена Песков также назвал законным.
В среду суд в Орле приговорил гражданина Дании и последователя «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена к шести годам колонии общего режима за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. По версии следствия, Кристенсен руководил общиной «Свидетелей Иеговы» в Орле, распоряжался ее имуществом, организовывал сбор денег и распространял литературу для привлечения адептов.
Кристенсена задержали в мае 2017 г. и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации, от 6 до 10 лет лишения свободы), с этого времени он содержится в СИЗО. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен написал в твиттере, что озабочен приговором, и призвал российские власти уважать свободу вероисповедания: «МИД будет продолжать внимательно следить за делом и помогать Кристенсену, если он решит подать апелляцию».