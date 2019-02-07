Песков рассказал о поручении Путина по делу «Свидетелей Иеговы»

Источник: РИА "Новости"

В декабре 2018 г. Путин на встрече с Советом по правам человека предлагал «внимательно разобраться» в ситуации со «Свидетелями Иеговы». «Они тоже христиане, за что их преследовать — я тоже не очень понимаю», — говорил он.

«Поэтому поручение будет, вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе. Естественно, он будет прорабатываться с учетом вступившего в законную силу решения суда», — сказал Песков. Он заметил, что эта «тема не легкая».

Читайте также Российский суд приговорил свидетеля Иеговы из Дании к шести годам за экстремизм

Отвечая на вопрос, являются ли «Свидетели Иеговы» экстремистской организацией с точки зрения здравого смысла, Песков подчеркнул: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности и незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной, и это является приоритетом в определении ситуации». Решение суда в отношении Кристенсена Песков также назвал законным.

В среду суд в Орле приговорил гражданина Дании и последователя «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена к шести годам колонии общего режима за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. По версии следствия, Кристенсен руководил общиной «Свидетелей Иеговы» в Орле, распоряжался ее имуществом, организовывал сбор денег и распространял литературу для привлечения адептов.