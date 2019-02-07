Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы

Источник: Коллаж Daily Storm

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киеву нужно допустить российских наблюдателей под эгидой Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на выборы украинского президента в марте. Таким образом Киев докажет свою приверженность стандартам демократии, убежден Волкер. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы.

«Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В ином случае люди могут поставить выборы под сомнение. Пусть российские наблюдатели будут участвовать, но под эгидой БДИПЧ», — написал представитель Госдепа в Twitter.

Волкер подчеркнул, что Украине нужно быть уверенной в своих демократических институтах, добавил спецпредставитель Госдепа. «Никаких игр», — добавил он.

В Министерстве иностранных дел Украины 6 февраля подтвердили получение списка наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах, в него включены два кандидата от России. «Это молодые женщины… Одна 1990 года рождения, другая 1985 года родения», — рассказал замглавы МИД Украины Сергей Кислица. По его словам, он уже сказал главе миссии БДПИЧ, что дипломатическое ведомство не будет передавать анкеты двух россиянок в Центральную избирательную комиссию Украины. Секретарь российского ЦИК Майя Гришина заявила, что Киев таким образом может нарушить международные обязательства. Она надеется, что ОБСЕ примет меры по соблюдению норм международного наблюдения.

Ранее официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер выразил сомнение, что намерение Киева не допускать российских наблюдателей на выборы президента Украины соответствует обязательствам этой страны в рамках организации.