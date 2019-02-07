Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полковник Захарченко «разбогател» на полмиллиарда
Заброшенную технику СССР находят по всей России (фото)
Как 50-летняя бабушка стала мамой четверняшек (фото)
Кудрявцеву в рваных джинсах сравнили с подростком
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
На посошокУченые объяснили, почему пиво опаснее водки
Как 50-летняя бабушка стала мамой четверняшек (фото)
Влад Топалов показал первое фото с сыном
Инфекции, которые могут привести к раку
Названа самая полезная для здоровья рыба
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Уткин прокомментировал решение продлить арест Кокорину и Мамаеву
Алла Пугачева надела кожаную мини-юбку и рассорила фанатов
От Йовович до Клум: самые красивые платья гала-вечера amfAR Gala
Что творится на дорогах Петербурга после снегопада (фото)
ГАИ разбудила жителей дома, чтобы оштрафовать
Самые безумные дома со всей России (фото)
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
15:08 (мск), источник: РИА Новости

На реализацию закона об устойчивости Рунета выделят 20 миллиардов рублей

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российское правительство выделит на реализацию законопроекта об устойчивости Рунета 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости автор документа, сенатор Андрей Клишас.

Источник: Совет Федерации

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер», — сказал Клишас, пояснив, что речь идет о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

По словам сенатора, как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены «реальные» угрозы и выбрано оборудование, которое позволит им противодействовать, можно будет определить объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия.

В паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 миллиардов рублей).
Андрей Клишас
сенатор

Читайте также:

 Стена на границе России и Украины 'уменьшилась'
В Австралии учат давить русское в себе
Арашуков пожаловался на содержание в одной камере с террористом
«Вали в Россию»: Ковальчука освистали в НХЛ
В Индии умер один из самых старых слонов в мире
Минздрав: 70% смертей российских мужчин связано с алкоголем
Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США и стал мемом
Утверждено обвинение по делу о похищении певца Авраама Руссо
Путин: привлечение молодых специалистов в науку будет продолжено
Спорт
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала» Мы тоже в шоке
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?
Дети
Виктория Лопырева впервые стала мамой Модель и телеведущая родила сына
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь