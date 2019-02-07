На реализацию закона об устойчивости Рунета выделят 20 миллиардов рублей

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер», — сказал Клишас, пояснив, что речь идет о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

По словам сенатора, как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены «реальные» угрозы и выбрано оборудование, которое позволит им противодействовать, можно будет определить объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия.