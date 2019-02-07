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15:38 (мск), источник: Интерфакс

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Верховная рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Как передает корреспондент «Интерфакса», за соответствующее решение проголосовали 232 депутатов на пленарном заседании в четверг.

Как сообщалось, 4 февраля был зарегистрирован законопроект № 9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом на Украине». Согласно тексту документа, на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан «с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов на Украине».

Ранее сообщалось, что двое россиян вошли в список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) на украинских выборах.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

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