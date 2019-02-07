Животных выпускают на полуволю

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки, позволяющие не только разводить и содержать животных в полувольных условиях, но и убивать их. При этом способы добычи предприниматель сможет выбрать самостоятельно. Эксперты указывают, что в случае принятия поправок, у охотников появится возможность прибегать к запрещенным видам охоты, например, из лука или арбалета, против чего также выступают зоозащитники. По мнению авторов законопроекта, охота в вольерах будет способствовать снижению вреда дикой природе.

Авторами проекта поправок в закон «Об охоте» (есть в распоряжении «Ъ») стали первый зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по природным ресурсам Максим Щаблыкин.

Поправками предлагается содержать и разводить животных, а также разрешить их добывать их в вольерах.

При этом, заниматься такой деятельностью можно будет только на основании охотхозяйственных соглашений и при наличии соответствующего разрешения.

Кроме того, в документе отмечается, что способы и сроки добычи охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях, устанавливают юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Помимо этого, поправки дают для этой деятельности широкие возможности для создания любой инфраструктуры: «создаются питомники диких животных, вольеры, иные объекты охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждения».

По словам собеседников «Ъ» в Госдуме, законопроект планируется внести в ближайшее время.

Против вольерной охоты долгое время выступают зоозащитники. «Если инициатива пройдет, то в ближайшем времени любой желающий сможет ради развлечения пострелять в животных, находящихся в вольерах и не способных скрыться, — пишут активисты в социальных сетях.— Это чистый садизм и живодерство». Петицию на сайте change.org против легализации вольерной охоты подписало около 200 тыс. человек.

Сейчас содержание и разведение в полувольных условиях допускается только для увеличения их численности и последующего выпуска в среду их обитания, указывает эксперт «Гринпис России» Михаил Крейндлин. При этом, по его словам, в случае принятия поправок, появится возможность использовать бесшумные виды оружия, использование которых сейчас запрещено: «Запрос на стрельбу из лука и арбалета очень большой среди охотников, так что возможно, они хотят этим законопроектом также это легализовать».

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На этот счет также опасается глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких: «Это извращение в разных формах: можно будет не просто убивать животных в вольерах, но и делать это с помощью новых, ранее запрещенных устройств». Также, по его мнению, законопроект в предложенной редакции допускает возможность контактной притравки, закон о запрете которой был принят в прошлом году. «Если способы выбирает охотник, то они спокойно смогут выезжать в эти места и натравливать на животных собак», — считает зоозащитник.

Один из авторов законопроекта Николай Валуев не согласен с претензиями зоозащитников: «Способы добычи и возможного оружия для этого определены как правилами об охоте, так законом “Об оружии”. Нельзя будет что-то придумать, чего в них нет». По его словам, возможность разведения и добычи животных в вольерах наоборот снизит вред на дикую природу:

По сути, эти животными уже не являются дикими потому что не изымались из природы, как правило, а выводились как сельскохозяйственное животное. Они являются полной собственностью того предпринимателя, который этим занимается. Опыт многих зарубежных стран показывает, что путем разведения в вольерных условиях, также достигалось увеличение численности животных.

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Напомним, в ноябре 2018 года зоозащитники распространили в социальных сетях документ, который, по их словам, является предварительной версией поправок к федеральному закону «Об охоте». Документ позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заниматься охотой в вольерах, размещенных на территории охотничьих угодий на основании разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. После возмущения зоозащитников Николай Николаев завил, что документ является лишь «одним из многочисленных предложений, которые поступают в адрес комитета», а «активную работу по подготовке законопроекта к первому чтению по этой теме комитет не ведет». Впрочем, в январе 2019 года во время заседания рабочей группы комитета по природным ресурсам было принято решение, подготовить поправки, легализующие вольерную охоту, в течение месяца.

«Как только законопроект поступит — будем его обсуждать и рассматривать», — сообщил «Ъ» глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев. По его словам, определить понятие вольерной охоты в законодательстве все же необходимо:

Сейчас такая охота ведется, и пока мы четко не определим это понятие, будут продолжаться злоупотребления. Однако просто норму вводить нельзя — необходимо сразу прописать какого размера должен быть вольер, чтобы это была не клетка два на два метра, а площадь в сотни тысяч гектар.