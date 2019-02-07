Петр Порошенко внес поправку в историю

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховная рада Украины утвердила поправку в конституцию, фиксирующую стремление страны вступить в Евросоюз и НАТО. За такое решение проголосовали 334 депутата при 300 необходимых. Против были лишь члены «Оппозиционного блока», а воздержавшихся не было вовсе.

«Сегодня исторический день, — заявил Петр Порошенко на своей странице в Facebook.— Верховная рада поддержала мой законопроект изменений в конституцию о стратегическом курсе Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. Очень важно, что НАТО — это про безопасность. Не только про военную безопасность, но и про безопасность гражданина, защиту прав и свобод. Это то, что нас объединяет».

Теперь слова о европейском курсе Украины будут включены уже в преамбулу конституции страны.

Новость Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы

В ней, например, теперь говорится, что Верховная рада приняла конституцию, «заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и бесповоротность европейского и евроатлантического курса Украины». Далее по тексту будет указываться, что «президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и организации Североатлантического договора (НАТО.— “Ъ”)».

Сам президент Порошенко тоже присутствовал в зале Верховной рады во время голосования и не скрывал, что этот момент был для него долгожданным. О готовящемся рассмотрении таких поправок он упоминал еще неделю назад на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», где объявил об участии в президентских выборах 31 марта.

«Когда было трудно, Верховная рада отбрасывала политическое противостояние и объединялась. И именно единство сейчас нужно Украине», — говорил он депутатам перед голосованием. И они вполне оправдали его ожидания.

Если многие другие законопроекты команды Порошенко с трудом набирали необходимые 226 голосов (минимум для обычного законопроекта), то за этот проголосовали 334 депутата (при 300 минимальных для конституционного законопроекта).

Новость Медведчук прокомментировал недопуск российских наблюдателей

За законопроект выступили все фракции, кроме «Оппозиционного блока», а также нескольких внефракционных депутатов, которые входили в «Оппозиционный блок» ранее, например Юрий Бойко и Сергей Левочкин. Воздержавшихся по столь важной теме не было вовсе, однако 16 депутатов не присутствовали в зале.

«Запомните каждого депутата, кто сегодня не проголосует за внесение в конституцию курса на ЕС и НАТО. Знайте, что перед вами лжец, если будет говорить декларативность таких изменений, — написал в своем аккаунте в Facebook депутат от “Блока Петра Порошенко” Владимир Арьев.— Эти изменения абсолютно практичные, потому что помешают в будущем развернуть Украину назад, под Москву. Есть ли такой риск? Есть, потому что страну, где куча народа готова во время нападения России голосовать за клоуна, может развернуть куда угодно после каких угодно выборов. Поэтому сегодня мы должно спалить еще один мост с русским миром, чтобы через какое-то время вновь вернуться в европейский дом после нескольких сотен лет перерыва».

Эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин также отметил, что этим законопроектом президент Украины зафиксировал «консолидацию политических элит», который затем «будет использовать», чтобы укрепить свои позиции перед приближающимися выборами. «Ни кампания ''Армия, язык, вера'', ни томос (об автокефалии Православной церкви Украины.— “Ъ”) не принесли ощутимого роста рейтинга, — отметил господин Гущин.— Но наблюдается снижение антирейтинга, что важно, особенно если Порошенко удастся выйти во второй тур». При этом коньком президента, по мнению господина Гущина, будет оставаться именно «идеология и военный фактор», а вот предложить что-то в социальной сфере ему непросто. Тем не менее эксперт считает, что шансы на выход во второй тур у Петра Порошенко действительно сохраняются.