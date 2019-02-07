Медведчук прокомментировал недопуск российских наблюдателей

Источник: РИА Новости

Ранее Верховная рада приняла закон, которым предлагается запретить представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная зарегистрировала более 30 кандидатов.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли отказ наблюдателям из РФ повлиять на признание выборов, Медведчук заявил, что «проблема заключается не в том, допустят или не допустят представителей Российской Федерации на выборы». По его мнению, «суть и главное значение будет иметь сама избирательная кампания, подсчет голосов и определение победителя».

«То, что происходит сегодня на Украине, а именно: те сообщения, которые звучат в СМИ по фальсификации выборов, подкупу избирателей, регистрации огромного количества кандидатов для своих представителей в избирательных комиссиях всех уровней, которые будут влиять на ход подсчета голосов… Вот эта картина, эти результаты и сам ход избирательной кампании может быть, хотя, безусловно, этого не хотелось бы, результатом того, что наши выборы могут быть непризнанными», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».