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16:18 (мск), источник: РИА Новости

Медведчук прокомментировал недопуск российских наблюдателей

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Запрет Киева наблюдателям из России участвовать в президентских выборах на Украине не повлияет на итоговый результат, а также не должен отразиться на их признании, заявил в четверг лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Источник: РИА Новости

Ранее Верховная рада приняла закон, которым предлагается запретить представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная зарегистрировала более 30 кандидатов.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли отказ наблюдателям из РФ повлиять на признание выборов, Медведчук заявил, что «проблема заключается не в том, допустят или не допустят представителей Российской Федерации на выборы». По его мнению, «суть и главное значение будет иметь сама избирательная кампания, подсчет голосов и определение победителя».

«То, что происходит сегодня на Украине, а именно: те сообщения, которые звучат в СМИ по фальсификации выборов, подкупу избирателей, регистрации огромного количества кандидатов для своих представителей в избирательных комиссиях всех уровней, которые будут влиять на ход подсчета голосов… Вот эта картина, эти результаты и сам ход избирательной кампании может быть, хотя, безусловно, этого не хотелось бы, результатом того, что наши выборы могут быть непризнанными», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, запрет наблюдателям из РФ присутствовать на выборах не повлияет на их итоговый результат. «Я думаю, что это один из элементов, который вряд ли будет значительным для оценки и хода избирательной кампании и результатов выборов», — добавил он.

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