Гуайдо заявил, что правительство Мадуро не способно защитить инвестиции России в Венесуэле

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«Режим Мадуро не сдержал своих обязательств перед Россией, продемонстрировав, что не способен защитить ее инвестиции в Венесуэле», — отметил политик в четверг в интервью уругвайской газете El Pais.

Гуайдо выразил надежду, что Москва изменит позицию в отношении урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле.

«Российское правительство прагматично, и мы надеемся, что возобладает здравый смысл», — заметил лидер оппозиции.

Гуайдо выступил с утверждением, что оппозиция «получила позитивные сигналы от российского правительства за последние дни», несмотря на «активную военную и дипломатическую поддержку, оказываемую Москвой президенту Мадуро».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что Кремль придерживается прежней позиции относительно поддержки Мадуро.

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«Нет, позиция Кремля никак не изменилась», — указал он, комментируя распространенную в среду агентством Bloomberg информацию о том, что Москва якобы стала сомневаться в необходимости оказания дальнейшего содействия президенту Венесуэлы.

Ранее Песков подчеркивал, что «любое решение внутриполитического кризиса Венесуэлы возможно только самими венесуэльцами». По его словам, в Кремле считают попытки легитимизировать узурпацию власти в Венесуэле, которые предпринимают другие страны, вмешательством во внутренние дела этого государства.

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