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17:31 (мск), источник: РИА Новости

США готовят сценарии по силовой смене власти в Венесуэле, заявили в МИД

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе (Колумбии), который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции», — заявила Захарова на брифинге.

«Судя по активности американских военных делегаций, буквально наводнивших в последнее время регион, ведется детальная проработка вопроса всестороннего, в том числе логистического обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле… Здесь нет вопросов демократии, никто не пытается ее вернуть, пытаются сменить власть в Венесуэле», — добавила официальный представитель МИД РФ.

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