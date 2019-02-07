США готовят сценарии по силовой смене власти в Венесуэле, заявили в МИД
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе (Колумбии), который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции», — заявила Захарова на брифинге.
«Судя по активности американских военных делегаций, буквально наводнивших в последнее время регион, ведется детальная проработка вопроса всестороннего, в том числе логистического обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле… Здесь нет вопросов демократии, никто не пытается ее вернуть, пытаются сменить власть в Венесуэле», — добавила официальный представитель МИД РФ.