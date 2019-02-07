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17:09 (мск), источник: RTVi

Политолог Фрэнсис Фукуяма: единственным соперником либеральной демократии является китайская модель госкапитализма

Единственным соперником либеральных демократий со свободным рынком может стать не социализм, а китайская экономическая модель государственного капитализма. Таким мнением поделился в интервью журналу NewStatesman политолог и философ Фрэнсис Фукуяма.

Источник: AFP 2019

«Китайцы в открытую говорят, что имеют превосходство, поскольку могут гарантировать экономическую стабильность и рост в долгосрочной перспективе в отличие от демократических режимов», — заявил Фукуяма.

По его мнению, если через 30 лет китайская экономика будет сильнее американской, китайцы станут богаче американцев, а страна сохранит территориальное единство, то ученый готов признать доводы КНР. Главной «проверкой режима» Фукуяма считает действия властей в условиях возможного экономического кризиса.

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Еще ученого беспокоит потенциальная война между США и Китаем. Страны, по мнению политолога, могут попасть в «ловушку Фукидида». Этот термин, придуманный ученым из Гарвардского университета Грэмом Элисоном, означает столкновение существующей сверхдержавы со страной, которая значительно усиливает позиции.

Фукуяма полагает, что глупо исключать подобный конфликт. «Я не думаю, что это будет целенаправленное нападение одной страны на другую, как Германия напала на Польшу в 1939 году. Вероятнее всего, причиной станет локальный конфликт из-за Тайваня, Северной Кореи или эскалация ситуации в Южно-Китайском море», — говорит политолог.

Популярность антилиберальных политиков в России, Венгрии, Турции и Польше Фукуяма связывает с недостатками демократии. Основным из них он считает то, что «она обеспечивает мир и процветание, но люди хотят большего… либеральные демократии не пытаются дать определение того, что такое хорошая жизнь…».

По мнению политолога, это остается на усмотрение людей, которые тоже не могут ответить на вопрос, чувствуют тщетность бытия и одиночество.

«Объединение таких людей в группы дает им чувство сопричастности», — резюмирует Фукуяма.

Фрэнсис Фукуяма родился в 1952 году в Чикаго. После окончания холодной войны и падения социалистических режимов Фукуяма в 1992 году написал книгу «Конец истории и последний человек». В ней он говорил о том, что распространение либеральных демократий поставило точку в социокультурной эволюции человечества и сделало демократию конечной формой политического устройства в мире. В последней части книги — о «последнем человеке» — Фукуяма предупреждал о потенциальных угрозах демократическим обществам, которые не пытаются предложить людям что-то еще помимо благополучия.

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