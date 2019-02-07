Политолог Фрэнсис Фукуяма: единственным соперником либеральной демократии является китайская модель госкапитализма

Источник: AFP 2019

«Китайцы в открытую говорят, что имеют превосходство, поскольку могут гарантировать экономическую стабильность и рост в долгосрочной перспективе в отличие от демократических режимов», — заявил Фукуяма.

По его мнению, если через 30 лет китайская экономика будет сильнее американской, китайцы станут богаче американцев, а страна сохранит территориальное единство, то ученый готов признать доводы КНР. Главной «проверкой режима» Фукуяма считает действия властей в условиях возможного экономического кризиса.

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Еще ученого беспокоит потенциальная война между США и Китаем. Страны, по мнению политолога, могут попасть в «ловушку Фукидида». Этот термин, придуманный ученым из Гарвардского университета Грэмом Элисоном, означает столкновение существующей сверхдержавы со страной, которая значительно усиливает позиции.

Фукуяма полагает, что глупо исключать подобный конфликт. «Я не думаю, что это будет целенаправленное нападение одной страны на другую, как Германия напала на Польшу в 1939 году. Вероятнее всего, причиной станет локальный конфликт из-за Тайваня, Северной Кореи или эскалация ситуации в Южно-Китайском море», — говорит политолог.

Популярность антилиберальных политиков в России, Венгрии, Турции и Польше Фукуяма связывает с недостатками демократии. Основным из них он считает то, что «она обеспечивает мир и процветание, но люди хотят большего… либеральные демократии не пытаются дать определение того, что такое хорошая жизнь…».

По мнению политолога, это остается на усмотрение людей, которые тоже не могут ответить на вопрос, чувствуют тщетность бытия и одиночество.

«Объединение таких людей в группы дает им чувство сопричастности», — резюмирует Фукуяма.