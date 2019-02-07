В МИД прокомментировали сообщения о новом подозреваемом по делу Скрипалей

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Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны. Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов, отмечает издание. По данным газеты, он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и они, однако, как сообщили изданию источники, в последний момент отказался от поездки.

Мы действительно видели эту публикацию. Это скупые единичные, я бы сказала не столько материалы, материалов-то как раз много, но скупые формы появления этих материалов по так называемому делу Скрипалей, потому что, кроме как утечек в СМИ, ничего более точного или официального мы не видим, к сожалению. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

«В очередной раз мы сталкиваемся с неподкрепленными никакими доказательствами информационными вбросами. Опять мы видим инспирирование различных антироссийских домыслов в британских СМИ», — добавила Захарова.

Новость Глава СВР обвинил Лондон в уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.