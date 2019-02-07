Рада одобрила смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую

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«В части второй статьи 133 конституции Украины слово “Днепропетровская” заменить словом “Сичеславская”», — отмечается в документе. Этот законопроект предложила группа депутатов, хотя президент страны Петр Порошенко инициировал другой законопроект, которым предлагал название Днипровская область. Однако его вариант поддержали лишь 144 депутата.

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Это уже вторая попытка изменить название области. В декабре 2018 года Рада не одобрила направление в КС законопроекта о переименовании.

Необходимость переименования связана с действием так называемого закона о декоммунизации, согласно которому запрещена пропаганда и символика советского периода, а название области содержит упоминание о Григории Петровском — партийном, большевистском и советском деятеле.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что территория Днепропетровской области связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров — сечей. «Известно также, что в течение 1918−1921 годов нынешний город Днипро имел неофициальное название Сичеслав, которое из-за поражения в войне с “красными” и “белыми” не успели принять как официальное», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.