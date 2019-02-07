Рада одобрила смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую

«В части второй статьи 133 конституции Украины слово “Днепропетровская” заменить словом “Сичеславская”», — отмечается в документе. Этот законопроект предложила группа депутатов, хотя президент страны Петр Порошенко инициировал другой законопроект, которым предлагал название Днипровская область. Однако его вариант поддержали лишь 144 депутата.
Это уже вторая попытка изменить название области. В декабре 2018 года Рада не одобрила направление в КС законопроекта о переименовании.
Необходимость переименования связана с действием так называемого закона о декоммунизации, согласно которому запрещена пропаганда и символика советского периода, а название области содержит упоминание о Григории Петровском — партийном, большевистском и советском деятеле.
Инициаторы законопроекта подчеркивают, что территория Днепропетровской области связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров — сечей. «Известно также, что в течение 1918−1921 годов нынешний город Днипро имел неофициальное название Сичеслав, которое из-за поражения в войне с “красными” и “белыми” не успели принять как официальное», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Теперь в Раде ожидают вердикта КС, после которого на следующей сессии парламент должен окончательно принять решение.