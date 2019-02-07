Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без запаха и с любовью. Личный опыт жизни с мини-пигом
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын»
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Виктория Лопырева впервые стала мамой
Саша Савельева сменила имидж перед родами
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Евролига: «Реал» приедет мстить ЦСКА и за футболистов
Алина Загитова высказалась о популярности россиянок в Японии
Хадид на подиуме, Кортни Лав в зале: как прошел показ Tom Ford
Ольга Орлова позирует в лимонном платье
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
Машина буксовала и выбила колесом окно на 6 этаже
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Почему в советских домах делали паркетные полы
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
19:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон отказался от выступления с Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Источник: Reuters

Такое решение также отменяет совместную пресс-конференцию Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она была запланирована на второй день конференции, 16 февраля.

Газета пишет, что причиной названо несовпадение графиков лидеров. В то же время она отмечает, что отмена поездки Макрона произошла на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта «Северный поток-2». В целом же в последнее время наблюдается постепенное охлаждение в отношениях между Францией и Германией, указывает издание.

Мюнхенская конференция пройдет 15—17 февраля.

Ранее 7 февраля Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа из-за строительства трубопровода «Северный поток-2».

До этого стало известно, что поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», готова Франция. Ранее Париж на эту тему не высказывался.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который соединит Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

 Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь
Путин охарактеризовал молодых ученых России
Гуайдо: правительство Мадуро не способно защитить инвестиции РФ
Росстат: реальные пенсии россиян вернулись к падению
В Новой Зеландии женщина нашла дома странных существ (видео)
Сборная России по хоккею играет с Финляндией (трансляция)
Рада одобрила смену названия Днепропетровской области
Ученые рассказали, почему опасно «сидеть у телевизора»
Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами
Спорт
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала» Мы тоже в шоке
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Скачку цен на жилье в Москве нашли объяснение
Эти люди живут вдали от родины. В их домах - теснота, шум и хлам
Что могло стать причиной возгорания на Никитском бульваре
Дети
Виктория Лопырева впервые стала мамой Модель и телеведущая родила сына
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь