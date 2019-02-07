Макрон отказался от выступления с Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.
Такое решение также отменяет совместную
Газета пишет, что причиной названо несовпадение графиков лидеров. В то же время она отмечает, что отмена поездки Макрона произошла на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта «Северный поток-2». В целом же в последнее время наблюдается постепенное охлаждение в отношениях между Францией и Германией, указывает издание.
Мюнхенская конференция пройдет
Ранее 7 февраля Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа
До этого стало известно, что поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», готова Франция. Ранее Париж на эту тему не высказывался.
«Северный поток-2» — проект газопровода, который соединит Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.