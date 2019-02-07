Развивать туризм в России будет бывшая сотрудница пресс-службы Путина
Ростуризм возглавила выпускница МГИМО Зарина Догузова.
Ростуризм возглавила выпускница МГИМО Зарина Догузова.
Премьер Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Ростуризма Зарину Догузову, которая до этого занимала пост начальника департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента. Об этом со ссылкой на сообщение
Прошлый руководитель Ростуризма Олег Сафонов был уволен 5 февраля. После этого Медведев поручил аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению на этом направлении.
Догузова родилась в 1985 г. В 2008 г. окончила МГИМО. По словам ее знакомых, на госслужбу она устроилась в том же году — в
В 2012 г. Путин победил на выборах и вернулся в Кремль. Песков стал
В задачи управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента входит, в частности, анализ позиции СМИ и общественного мнения, разработка стратегии информационного сопровождения общественно значимых решений главы государства, а также координация информационной работы федеральных госорганов и информационного сопровождения крупных международных мероприятий.
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