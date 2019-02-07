Развивать туризм в России будет бывшая сотрудница пресс-службы Путина

Премьер Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Ростуризма Зарину Догузову, которая до этого занимала пост начальника департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства пишет ТАСС. Первым о ее назначении сообщил РБК со ссылкой на источники.

Прошлый руководитель Ростуризма Олег Сафонов был уволен 5 февраля. После этого Медведев поручил аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению на этом направлении.

В сентябре 2018 г. Путин указом передал Ростуризм из ведения Минкультуры в ведение Минэкономразвития.

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Догузова родилась в 1985 г. В 2008 г. окончила МГИМО. По словам ее знакомых, на госслужбу она устроилась в том же году — в пресс-службу Владимира Путина, который тогда был премьер-министром. По словам одного из сотрудников аппарата правительства, Догузова участвовала в подготовке публичных мероприятий с участием Путина, в том числе работала с журналистами.

В 2012 г. Путин победил на выборах и вернулся в Кремль. Песков стал пресс-секретарем президента и вместе с ним на работу в администрацию главы государства перешла Догузова. Ее непосредственным начальником в администрации стал Александр Смирнов, руководитель управления по общественным связям и коммуникациям. Он же был начальником Догузовой и в Белом доме, возглавляя в 2008—2012 гг. департамент пресс-службы и информации правительства. Руководителем департамента в управлении Догузова стала в 2015 г.

В задачи управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента входит, в частности, анализ позиции СМИ и общественного мнения, разработка стратегии информационного сопровождения общественно значимых решений главы государства, а также координация информационной работы федеральных госорганов и информационного сопровождения крупных международных мероприятий.