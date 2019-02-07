Пентагон: США тревожит деятельность представителей России в ЦАР

Выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, он утверждал, что в ЦАР в настоящее время работает чуть менее 200 сотрудников одной из российских частных охранных структур, известной как «Группа Вагнера».
«Я просто укажу на Центральноафриканскую Республику, в которой размещены около 175 инструкторов “Группы Вагнера”, в которой некоторые лица в действительности находятся в президентском кабинете, и они влияют на ход подготовки [местных ВС] и одновременно имеют доступ к полезным ископаемым в этой части страны», — сказал американский военачальник.
«Так что мы испытываем обеспокоенность по поводу того, что эту модель могут позитивно рассматривать другие государства — в плане … способности [третьих стран] вести подготовку [их национальных ВС], влиять на правительство на уровне президента, а затем участвовать в добыче полезных ископаемых», — добавил Уолдхаузер.
В августе 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что информация о присутствии в Центральноафриканской Республике российских инструкторов является открытой. Такой комментарий дипломат оставила на своей странице в Facebook в связи с сообщениями ряда СМИ о том, что три погибших в республике российских журналиста занимались расследованием деятельности неких частных военных компаний.
Она также разместила ссылку на опубликованный в марте комментарий МИД РФ, в котором, в частности, сообщается, что в ЦАР с ведома соответствующего Комитета СБ ООН были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.