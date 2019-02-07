Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМД

Источник: РИА "Новости"

«Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора», — сказал он.

По словам Конашенкова, Россия предлагает США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41. Он заявил, что США разработали их для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, Вашингтону предложено уничтожение ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, сказал Конашенков.

Видео Россия ждет от США конкретизации предложений по перезаключению ДРСМД

США рекомендовано также уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил он. Конашенков заявил, что эти летательные аппараты подпадают «по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре (ДРСМД) термина «крылатая ракета наземного базирования».

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.