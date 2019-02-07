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20:45 (мск), источник: Интерфакс

Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМД

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Военный атташе США в Москве приглашен в Минобороны РФ для вручения ноты по проблеме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора», — сказал он.

По словам Конашенкова, Россия предлагает США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41. Он заявил, что США разработали их для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, Вашингтону предложено уничтожение ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, сказал Конашенков.

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США рекомендовано также уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил он. Конашенков заявил, что эти летательные аппараты подпадают «по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре (ДРСМД) термина «крылатая ракета наземного базирования».

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США Россия в 2019—2020 годах разработает наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Вести. Экономика. Россия — США: нота протеста и угроза ядерной войны
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14:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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