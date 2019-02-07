Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Купчино живет милый кот-гигант. Посмотрите на него прямо сейчас
В России появятся автомойки нового типа
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Как 50-летняя бабушка стала мамой четверняшек (фото)
Влад Топалов показал первое фото с сыном
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Кто ответит? Певицу искалечили в московской клинике за 650 тыс
Собчак заговорила о разводе с мужем - его реакция
Алла Пугачева надела кожаную мини-юбку и рассорила фанатов
От Йовович до Клум: самые красивые платья гала-вечера amfAR Gala
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
Машина буксовала и выбила колесом окно на 6 этаже
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
10Прощание с Децлом
23:13 (мск), источник: Ведомости

Тереза Мэй пока не смогла изменить условия Brexit

Переговоры премьера Британии с представителями Евросоюза будут продолжены.

Источник: AP 2019

Терезе Мэй снова не удалось добиться уступок от Европейского союза (ЕС). Премьер-министр Великобритании в четверг отправилась на переговоры в Брюссель, чтобы договориться о новом соглашении о выходе страны из ЕС, которое одобрил бы британский парламент.

По итогам полуторачасовой встречи Мэй и руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились продолжать диалог по условиям Brexit.

Переговоры были «жесткими, но конструктивными», говорится в итоговом совместном заявлении. Юнкер подтвердил, что условия соглашения, одобренного всеми членами ЕС 25 ноября, не могут быть пересмотрены.

Однако он выразил готовность вносить изменения в политическую декларацию о будущих отношениях сторон, не имеющую юридической силы. При этом любые изменения должны быть одобрены Европарламентом и всеми 27 членами ЕС.

Читайте также
Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за брекзита

В Брюсселе Мэй также провела консультации с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европарламента Антонио Таяни. Таяни предупредил, что ЕС и Великобритания находятся на грани «гуманитарной и экономической катастрофы». «Мы очень обеспокоены. Такова реальность Brexit без соглашения», — цитирует его Associated Press.

Накануне приезда Мэй Туск обсудил сценарии Brexit с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. «Интересно, как выглядит специальное место в аду для тех, кто выступал за Brexit, даже не наметив плана по его безопасному осуществлению», — написал Туск после этой встречи в своем Twitter. «Я говорила с председателем Туском о его вчерашних словах, которые совсем не помогли [переговорам] и вызвали всеобщее разочарование в Великобритании», — сказала Мэй в интервью BBC по итогам встреч 7 февраля.

Одно из главных разногласий между Лондоном и Брюсселем — вопрос о границе между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Ирландской Республикой. ЕС намерен не допустить появления «жесткой» границы, а противники соглашения по версии Мэй опасаются, что предложенный ею механизм ограничит суверенитет Великобритании.

Если бы этот пункт был исключен из соглашения, Мэй могла бы рассчитывать на широкую поддержку самых непримиримых евроскептиков, уверял ранее экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. Но, по словам главы Европарламента, в ходе переговоров Мэй признала, что пункт о прозрачном режиме границы должен остаться в соглашении, несмотря на то, что британский парламент в ходе предыдущего голосования 30 января принял поправку, требующую от правительства исключить это положение из проекта соглашения. По словам самой Мэй, она дала понять ЕС, что в механизм «бэкстопа» должны быть внесены изменения.

Читайте также
Парламент Британии отклонил договор о «брексите». Тереза Мэй на грани отставки

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в четверг также подчеркнула, что соглашение не будет открыто для пересмотра, но безвыходное положение может быть преодолено и без этого. По ее словам, все заинтересованы в том, чтобы Brexit был упорядоченным, поэтому «наш общий долг — обеспечить соглашение, для этого Великобритания должна максимально четко сказать, чего она хочет». Меркель, возможно, будет делать вид, что готова пойти на уступки, хотя на самом деле согласна лишь на незначительные изменения предыдущего соглашения, полагает Financial Times. «Она хочет выглядеть так, будто делает все возможное, чтобы избежать [жесткого Brexit], — рассказал изданию высокопоставленный европейский дипломат. — Но если он произойдет, так тому и быть».

Мэй и Юнкер договорились провести как минимум еще одну встречу до конца месяца.

Обсуждения в британском парламенте возобновятся 14 февраля, еще одно голосование по соглашению должно пройти в конце месяца, сообщает Reuters. Однако, «раз обещана еще одна встреча [Мэй и Юнкера] до конца февраля, значит, правительство попытается отложить итоговое голосование в парламенте на март», — пишет в своем Twitter политический редактор Sky News Фейсал Ислам.

Читайте также
100 дней до «брексита». Британия ищет выход из тяжелейшего политического кризиса

Между тем, все меньше британцев считают, что Мэй удастся договориться с ЕС о выгодной сделке, свидетельствуют данные опроса Ipsos MORI, проведенного 1—5 февраля. Лишь 21% респондентов верят, что Мэй добьется хорошей сделки с ЕС, 77% с этим не согласны — это на 8 процентных пунктов больше, чем в декабре.

Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 г. В среду газета The Telegraph сообщила, что британское правительство тайно обсудило возможность перенести Brexit на восемь недель до 24 мая. По данным издания, кабинет министров рассчитывает согласовать с ЕС двухмесячный «льготный период» при условии поддержки британским парламентом соглашения о Brexit. В этом случае Великобритания сохранит статус члена ЕС до 24 мая на текущих условиях. Такая отсрочка необходима для уточнения британского законодательства после выхода страны из ЕС. Ранее Мэй исключала возможность переноса Brexit. Кроме того, 30 января палата общин тоже отказалась переносить сроки Brexit, а также утвердила поправку, исключающую Brexit без соглашения.

 Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
ВТБ повышает ставки вкладов в рублях вслед за Сбербанком
Военного атташе США вызвали в Минобороны России
В Новой Зеландии женщина нашла дома странных существ (видео)
Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости
Сборная России по хоккею победила Финляндию в матче Евротура
Росстат: реальные пенсии россиян вернулись к падению
Фотограф объединяет лица родственников в один портрет
Ученые рассказали, почему опасно «сидеть у телевизора»
Спорт
Сибиряк не дал испортить хоккейный праздник в Ярославле Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в первом матче третьего этапа Евротура
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Эти люди живут вдали от родины. В их домах - теснота, шум и хлам
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
По следам темы о несказанной девичьей красотище. 400
по следам темы про историю в школе 275
женихи/невесты без своего жилья 257
Светская жизнь - 2 245
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь