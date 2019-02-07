Тереза Мэй пока не смогла изменить условия Brexit

Источник: AP 2019

Терезе Мэй снова не удалось добиться уступок от Европейского союза (ЕС). Премьер-министр Великобритании в четверг отправилась на переговоры в Брюссель, чтобы договориться о новом соглашении о выходе страны из ЕС, которое одобрил бы британский парламент.

По итогам полуторачасовой встречи Мэй и руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились продолжать диалог по условиям Brexit.

Переговоры были «жесткими, но конструктивными», говорится в итоговом совместном заявлении. Юнкер подтвердил, что условия соглашения, одобренного всеми членами ЕС 25 ноября, не могут быть пересмотрены.

Однако он выразил готовность вносить изменения в политическую декларацию о будущих отношениях сторон, не имеющую юридической силы. При этом любые изменения должны быть одобрены Европарламентом и всеми 27 членами ЕС.

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В Брюсселе Мэй также провела консультации с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европарламента Антонио Таяни. Таяни предупредил, что ЕС и Великобритания находятся на грани «гуманитарной и экономической катастрофы». «Мы очень обеспокоены. Такова реальность Brexit без соглашения», — цитирует его Associated Press.

Накануне приезда Мэй Туск обсудил сценарии Brexit с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. «Интересно, как выглядит специальное место в аду для тех, кто выступал за Brexit, даже не наметив плана по его безопасному осуществлению», — написал Туск после этой встречи в своем Twitter. «Я говорила с председателем Туском о его вчерашних словах, которые совсем не помогли [переговорам] и вызвали всеобщее разочарование в Великобритании», — сказала Мэй в интервью BBC по итогам встреч 7 февраля.

Одно из главных разногласий между Лондоном и Брюсселем — вопрос о границе между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Ирландской Республикой. ЕС намерен не допустить появления «жесткой» границы, а противники соглашения по версии Мэй опасаются, что предложенный ею механизм ограничит суверенитет Великобритании.

Если бы этот пункт был исключен из соглашения, Мэй могла бы рассчитывать на широкую поддержку самых непримиримых евроскептиков, уверял ранее экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. Но, по словам главы Европарламента, в ходе переговоров Мэй признала, что пункт о прозрачном режиме границы должен остаться в соглашении, несмотря на то, что британский парламент в ходе предыдущего голосования 30 января принял поправку, требующую от правительства исключить это положение из проекта соглашения. По словам самой Мэй, она дала понять ЕС, что в механизм «бэкстопа» должны быть внесены изменения.

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Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в четверг также подчеркнула, что соглашение не будет открыто для пересмотра, но безвыходное положение может быть преодолено и без этого. По ее словам, все заинтересованы в том, чтобы Brexit был упорядоченным, поэтому «наш общий долг — обеспечить соглашение, для этого Великобритания должна максимально четко сказать, чего она хочет». Меркель, возможно, будет делать вид, что готова пойти на уступки, хотя на самом деле согласна лишь на незначительные изменения предыдущего соглашения, полагает Financial Times. «Она хочет выглядеть так, будто делает все возможное, чтобы избежать [жесткого Brexit], — рассказал изданию высокопоставленный европейский дипломат. — Но если он произойдет, так тому и быть».

Мэй и Юнкер договорились провести как минимум еще одну встречу до конца месяца.

Обсуждения в британском парламенте возобновятся 14 февраля, еще одно голосование по соглашению должно пройти в конце месяца, сообщает Reuters. Однако, «раз обещана еще одна встреча [Мэй и Юнкера] до конца февраля, значит, правительство попытается отложить итоговое голосование в парламенте на март», — пишет в своем Twitter политический редактор Sky News Фейсал Ислам.

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Между тем, все меньше британцев считают, что Мэй удастся договориться с ЕС о выгодной сделке, свидетельствуют данные опроса Ipsos MORI, проведенного 1—5 февраля . Лишь 21% респондентов верят, что Мэй добьется хорошей сделки с ЕС, 77% с этим не согласны — это на 8 процентных пунктов больше, чем в декабре.