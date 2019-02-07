Тереза Мэй пока не смогла изменить условия Brexit
Переговоры премьера Британии с представителями Евросоюза будут продолжены.
Переговоры премьера Британии с представителями Евросоюза будут продолжены.
Терезе Мэй снова не удалось добиться уступок от Европейского союза (ЕС).
По итогам полуторачасовой встречи Мэй и руководитель Еврокомиссии
Однако он выразил готовность вносить изменения в политическую декларацию о будущих отношениях сторон, не имеющую юридической силы. При этом любые изменения должны быть одобрены Европарламентом и всеми 27 членами ЕС.
В Брюсселе Мэй также провела консультации с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европарламента Антонио Таяни. Таяни предупредил, что ЕС и Великобритания находятся на грани «гуманитарной и экономической катастрофы». «Мы очень обеспокоены. Такова реальность Brexit без соглашения», — цитирует его Associated Press.
Накануне приезда Мэй Туск обсудил сценарии Brexit с
Если бы этот пункт был исключен из соглашения, Мэй могла бы рассчитывать на широкую поддержку самых непримиримых евроскептиков, уверял ранее
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в четверг также подчеркнула, что соглашение не будет открыто для пересмотра, но безвыходное положение может быть преодолено и без этого. По ее словам, все заинтересованы в том, чтобы Brexit был упорядоченным, поэтому «наш общий долг — обеспечить соглашение, для этого Великобритания должна максимально четко сказать, чего она хочет». Меркель, возможно, будет делать вид, что готова пойти на уступки, хотя на самом деле согласна лишь на незначительные изменения предыдущего соглашения, полагает Financial Times. «Она хочет выглядеть так, будто делает все возможное, чтобы избежать [жесткого Brexit], — рассказал изданию высокопоставленный европейский дипломат. — Но если он произойдет, так тому и быть».
Обсуждения в британском парламенте возобновятся 14 февраля, еще одно голосование по соглашению должно пройти в конце месяца, сообщает Reuters. Однако, «раз обещана еще одна встреча [Мэй и Юнкера] до конца февраля, значит, правительство попытается отложить итоговое голосование в парламенте на март», — пишет в своем Twitter политический редактор Sky News Фейсал Ислам.
Между тем, все меньше британцев считают, что Мэй удастся договориться с ЕС о выгодной сделке, свидетельствуют данные опроса Ipsos MORI, проведенного
Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 г. В среду газета The Telegraph сообщила, что британское правительство тайно обсудило возможность перенести Brexit на восемь недель до 24 мая. По данным издания, кабинет министров рассчитывает согласовать с ЕС двухмесячный «льготный период» при условии поддержки британским парламентом соглашения о Brexit. В этом случае Великобритания сохранит статус члена ЕС до 24 мая на текущих условиях. Такая отсрочка необходима для уточнения британского законодательства после выхода страны из ЕС. Ранее Мэй исключала возможность переноса Brexit. Кроме того, 30 января палата общин тоже отказалась переносить сроки Brexit, а также утвердила поправку, исключающую Brexit без соглашения.