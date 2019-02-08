СМИ: Нидерланды рассчитывают на скорое начало переговоров с Россией по MH17

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Нидерланды рассчитывают на скорейшее начало переговоров с Россией по вопросу ответственности за причастность к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL со ссылкой на МИД Нидерландов.

На данном этапе министерство не хочет распространять слишком много информации, «чтобы не навредить конфиденциальности процесса».

Однако все движется в нужном направлении, и есть надежда, что официальные переговоры начнутся в ближайшее время. У нас возрастает уверенность в том, что мы в скором времени будем сидеть за одним столом с представителями российской стороны. официальные представители ведомства

Сами переговоры, по данным телеканала, могут пройти в Вене.

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Речь в данном случае идет о так называемой государственной ответственности, которая никак не связана с уголовным расследованием, проводимым Совместной следственной группой (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Посольство РФ в Нидерландах пока не стало комментировать корреспонденту ТАСС данную информацию.

Дело может дойти до международного суда

Привлечение государства к ответственности является сложным юридическим процессом. В его рамках страны обычно сначала должны попытаться найти приемлемое решение самостоятельно в ходе переговоров. При отсутствии сдвигов или положительных результатов вопрос может быть передан на рассмотрение в международный суд или организацию.

Цель Нидерландов и Австралии заключается в том, чтобы РФ признала свою причастность к трагедии и, возможно, в последствии компенсировала родственникам погибших моральный ущерб.

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Решение о привлечении РФ к ответственности было принято после публикации ССГ в мае 2018 года промежуточных результатов уголовного расследования. В представленных следователями материалах утверждалось, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско- украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.