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08:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Северный поток-2» расколол Европу

Окупаемость и сроки проекта могут оказаться под угрозой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Строительство газопровода «Северный поток-2» может стать предметом открытого конфликта между самыми влиятельными странами ЕС — Францией и Германией. Париж, до сих пор выступавший на стороне Берлина, неожиданно дал понять, что поддержит поправки к газовой директиве ЕС. Их принятие не остановит проект, но может замедлить его, а также поставит под сомнение окупаемость. В худшем случае «Газпром» сумеет воспользоваться только половиной мощности газопровода, что даст Украине преимущество в предстоящих переговорах по транзиту российского газа с 2020 года.

Постпреды стран ЕС обсудят 8 февраля в Брюсселе изменение газовой директивы, которое нацелено против проекта «Северный поток-2». Интригу во встречу внесло неожиданное заявление МИД Франции 7 февраля о том, что Париж «собирается поддержать» принятие поправок вопреки прежней позиции страны. Исходно о такой возможности в тот же день написала немецкая Suddeutsche Zeitung. Представитель МИД Франции подчеркнул, что переговоры по поправкам с Германией, главным сторонником «Северного потока-2» в ЕС, продолжатся.

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Немецкие СМИ поспешили подогреть конфликт сообщениями о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности в середине февраля. Впрочем, их же источники утверждают, что это решение было принято ранее, а по версии французской газеты Le Figaro президент Франции отменил все зарубежные визиты до середины марта в связи с ситуацией внутри страны (там с ноября продолжаются выступления «желтых жилетов»). Возможность обсудить любые недопонимания у лидеров Франции и ФРГ была две недели назад в Ахене, где Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель подписали новый договор о сотрудничестве двух стран в дополнение к договоренностям 1963 года.

Во французской прессе новость комментировали довольно сдержанно. Так, ведущее экономическое издание Les Echos отмечает, что изменение «тональности» выступлений Парижа может быть связано с разногласиями между МИД и Министерством экономики и финансов Франции, а также с угрозами введения против газопровода санкций США. Позиция Вашингтона в отношении проекта действительно становится все более жесткой: 7 февраля американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, послы в Дании Карла Сэндс и в Германии Ричард Гренелл написали статью для Deutsche Welle, в которой подчеркнули, что строительство газопровода усилит восприимчивость Европы к «российским тактикам энергетического шантажа».

Поправки, о которых идет речь, должны распространить нормы Третьего энергопакета ЕС на морские газопроводы из третьих стран. Хотя они были подготовлены еще в 2017 году, принятие затянулось, поскольку председательствующие в ЕС в 2018 году Болгария и Австрия положили документ под сукно.
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Но с 1 января председательство перешло к Румынии, после чего процесс пошел с невероятной скоростью — уже 9 января был подготовлен переработанный проект поправок (есть у «Ъ»), а теперь они ставятся на голосование постпредов. Они должны решить, передавать ли переработанные поправки на рассмотрение в Европарламент. Профильный комитет Европарламента их уже одобрил в 2018 году, но в предыдущей редакции. Если поправки будут переданы, начнется так называемый триалог — процесс согласования между представителями Совета, Европарламента и Еврокомиссии. Затем и Совет, и Европарламент должны проголосовать за поправки, чтобы они стали законом.

До сих пор Германия успешно блокировала начало триалога, опираясь в том числе на отрицательное заключение юристов Совета ЕС на предыдущую редакцию поправок. Но если Франция присоединилась к сторонникам поправок, Германия вместе со своими союзниками по этому вопросу Австрией, Бельгией, Нидерландами, Грецией и Кипром уже не сможет заблокировать их дальнейшее рассмотрение.

Спасти ситуацию могла бы нейтральная позиция Италии, говорят источники «Ъ», но в целом они настроены пессимистично.

Это голосование — момент истины для противников «Северного потока-2». Уже в мае пройдут выборы в Европарламент, а затем начнется процесс смены состава Еврокомиссии — если не запустить процесс одобрения поправок до середины февраля, то шансы принять их в этом году исчезающе малы. В конце 2019 года как минимум первая нитка «Северного потока-2» должна быть проложена, что переведет его в разряд действующих проектов — для них в поправках предусмотрен значительно более мягкий режим регулирования. Источники «Ъ» в Брюсселе говорят, что даже если сторонники газопровода проиграют 8 февраля, они будут стараться затянуть дальнейшее согласование. Так, Германия может запросить новую юридическую экспертизу, которую Румыния для ускорения процесса решила на этом этапе не проводить.

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Если процесс принятия поправок будет запущен, это может отразиться на позиции Дании, которая остается единственной страной, пока не давшей «Газпрому» разрешение на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Формально отказать в выдаче разрешения Дания не может, но и конкретных сроков его предоставления нет. Если «Газпром» не получит разрешение до середины года, это скажется на сроках завершения проекта.

Если поправки будут приняты в текущем виде, поясняет Мария Белова из Vygon Consulting, «Газпрому» придется отказаться от функции оператора газопровода и передать ее независимой компании. Также монополия будет вынуждена отказаться от 50% мощностей газопровода. Никому другому экспортировать трубопроводный газ из России нельзя, и «Северный поток-2» в результате может оказаться загруженным только наполовину (как это произошло и с «Северным потоком-1», ограничения были сняты только в 2017 году). Тогда окупаемость проекта окажется под вопросом, как и возврат €4,5 млрд, которые вложат в газопровод немецкие Uniper, Wintershall, австрийская OMV, англо-голландская Shell и французская Engie.

Даже ограничение мощности на уровне 50% не станет для «Газпрома» катастрофой, уточняет госпожа Белова, поскольку он сможет подать заявку на исключение, как по первому «Северному потоку».

Но, добавляет она, это означает неизбежное сохранение транзита через Украину и усилит переговорную позицию Киева этим летом.

Юрий Барсуков, Галина Дудина

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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