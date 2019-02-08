«Северный поток-2» расколол Европу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Строительство газопровода «Северный поток-2» может стать предметом открытого конфликта между самыми влиятельными странами ЕС — Францией и Германией. Париж, до сих пор выступавший на стороне Берлина, неожиданно дал понять, что поддержит поправки к газовой директиве ЕС. Их принятие не остановит проект, но может замедлить его, а также поставит под сомнение окупаемость. В худшем случае «Газпром» сумеет воспользоваться только половиной мощности газопровода, что даст Украине преимущество в предстоящих переговорах по транзиту российского газа с 2020 года.

Постпреды стран ЕС обсудят 8 февраля в Брюсселе изменение газовой директивы, которое нацелено против проекта «Северный поток-2». Интригу во встречу внесло неожиданное заявление МИД Франции 7 февраля о том, что Париж «собирается поддержать» принятие поправок вопреки прежней позиции страны. Исходно о такой возможности в тот же день написала немецкая Suddeutsche Zeitung. Представитель МИД Франции подчеркнул, что переговоры по поправкам с Германией, главным сторонником «Северного потока-2» в ЕС, продолжатся.

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Немецкие СМИ поспешили подогреть конфликт сообщениями о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности в середине февраля. Впрочем, их же источники утверждают, что это решение было принято ранее, а по версии французской газеты Le Figaro президент Франции отменил все зарубежные визиты до середины марта в связи с ситуацией внутри страны (там с ноября продолжаются выступления «желтых жилетов»). Возможность обсудить любые недопонимания у лидеров Франции и ФРГ была две недели назад в Ахене, где Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель подписали новый договор о сотрудничестве двух стран в дополнение к договоренностям 1963 года.



Во французской прессе новость комментировали довольно сдержанно. Так, ведущее экономическое издание Les Echos отмечает, что изменение «тональности» выступлений Парижа может быть связано с разногласиями между МИД и Министерством экономики и финансов Франции, а также с угрозами введения против газопровода санкций США. Позиция Вашингтона в отношении проекта действительно становится все более жесткой: 7 февраля американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, послы в Дании Карла Сэндс и в Германии Ричард Гренелл написали статью для Deutsche Welle, в которой подчеркнули, что строительство газопровода усилит восприимчивость Европы к «российским тактикам энергетического шантажа».

Поправки, о которых идет речь, должны распространить нормы Третьего энергопакета ЕС на морские газопроводы из третьих стран. Хотя они были подготовлены еще в 2017 году, принятие затянулось, поскольку председательствующие в ЕС в 2018 году Болгария и Австрия положили документ под сукно.

Но с 1 января председательство перешло к Румынии, после чего процесс пошел с невероятной скоростью — уже 9 января был подготовлен переработанный проект поправок (есть у «Ъ»), а теперь они ставятся на голосование постпредов. Они должны решить, передавать ли переработанные поправки на рассмотрение в Европарламент. Профильный комитет Европарламента их уже одобрил в 2018 году, но в предыдущей редакции. Если поправки будут переданы, начнется так называемый триалог — процесс согласования между представителями Совета, Европарламента и Еврокомиссии. Затем и Совет, и Европарламент должны проголосовать за поправки, чтобы они стали законом.



До сих пор Германия успешно блокировала начало триалога, опираясь в том числе на отрицательное заключение юристов Совета ЕС на предыдущую редакцию поправок. Но если Франция присоединилась к сторонникам поправок, Германия вместе со своими союзниками по этому вопросу Австрией, Бельгией, Нидерландами, Грецией и Кипром уже не сможет заблокировать их дальнейшее рассмотрение.

Спасти ситуацию могла бы нейтральная позиция Италии, говорят источники «Ъ», но в целом они настроены пессимистично.

Это голосование — момент истины для противников «Северного потока-2». Уже в мае пройдут выборы в Европарламент, а затем начнется процесс смены состава Еврокомиссии — если не запустить процесс одобрения поправок до середины февраля, то шансы принять их в этом году исчезающе малы. В конце 2019 года как минимум первая нитка «Северного потока-2» должна быть проложена, что переведет его в разряд действующих проектов — для них в поправках предусмотрен значительно более мягкий режим регулирования. Источники «Ъ» в Брюсселе говорят, что даже если сторонники газопровода проиграют 8 февраля, они будут стараться затянуть дальнейшее согласование. Так, Германия может запросить новую юридическую экспертизу, которую Румыния для ускорения процесса решила на этом этапе не проводить.

Если процесс принятия поправок будет запущен, это может отразиться на позиции Дании, которая остается единственной страной, пока не давшей «Газпрому» разрешение на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Формально отказать в выдаче разрешения Дания не может, но и конкретных сроков его предоставления нет. Если «Газпром» не получит разрешение до середины года, это скажется на сроках завершения проекта.



Если поправки будут приняты в текущем виде, поясняет Мария Белова из Vygon Consulting, «Газпрому» придется отказаться от функции оператора газопровода и передать ее независимой компании. Также монополия будет вынуждена отказаться от 50% мощностей газопровода. Никому другому экспортировать трубопроводный газ из России нельзя, и «Северный поток-2» в результате может оказаться загруженным только наполовину (как это произошло и с «Северным потоком-1», ограничения были сняты только в 2017 году). Тогда окупаемость проекта окажется под вопросом, как и возврат €4,5 млрд, которые вложат в газопровод немецкие Uniper, Wintershall, австрийская OMV, англо-голландская Shell и французская Engie.

Даже ограничение мощности на уровне 50% не станет для «Газпрома» катастрофой, уточняет госпожа Белова, поскольку он сможет подать заявку на исключение, как по первому «Северному потоку».