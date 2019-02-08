«Гарантия выбора»: как прошла первая встреча контактной группы по Венесуэле

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Итоговое заявление зачитала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. По ее словам, контактная группа намерена работать над гарантиями избирательного процесса в боливарианской республике.

В частности, планируется направить в страну техническую миссию. Могерини подчеркнула, что кризис в Венесуэле необходимо урегулировать без применения насилия.

Читайте также США готовят сценарии по силовой смене власти в Венесуэле, заявили в МИД

Следующее заседание пройдет в начале марта на министерском уровне. На нем планируется проанализировать прогресс в решении ситуации в латиноамериканской республике.

Резкая реакция США

Практически сразу после завершения заседания США выступили против контактной группы.

Спецпредставитель Вашингтона по ситуации в Венесуэле Эллиот Абрамс потребовал, чтобы страны имели дело только с Хуаном Гуаидо как временным президентом.

«Время для диалога с Мадуро давно прошло», — сказал Абрамс.

Спецпредставитель отметил, что Мадуро будет затягивать переговоры и «манипулировать» ими.

Не попадите в ловушку, которую он ранее расставлял много раз, когда речь идет о фальшивом диалоге вместо того, чтобы послать ясный сигнал, что он должен уйти. Эллиот Абрамс Спецпредставитель Вашингтона по ситуации в Венесуэле

Дипломат выразил мнение, что Мадуро после смены власти мог бы уехать на Кубу или в Россию.

«Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима», — сказал Абрамс.

Попытка переворота в Венесуэле

Двадцать третьего января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Читайте также: