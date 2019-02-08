Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без запаха и с любовью. Личный опыт жизни с мини-пигом
Снежный коллапс в Петербурге: у машины взорвалось колесо
Зейналова: «Я не делаю вид, что моя особенная дочь – обычный ребенок»
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Откуда в квартире берутся тараканы?
Первые космические туристы полетят на российском корабле Такие прогнозы дают специалисты рынка беспилотных авиационно-космических систем
Виктория Лопырева впервые стала мамой
Саша Савельева сменила имидж перед родами
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Футболисты ЦСКА сыграют с клубом АПЛ на сборе в Испании
Валуев поделился мнением о реванше Нурмагомедова и Макгрегора
Хадид на подиуме, Кортни Лав в зале: как прошел показ Tom Ford
Ольга Орлова позирует в лимонном платье
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
Машина буксовала и выбила колесом окно на 6 этаже
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
8Закрытая граница
01:04 (мск), источник: РИА Новости

«Гарантия выбора»: как прошла первая встреча контактной группы по Венесуэле

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Монтевидео прошло первое заседание контактной группы по Венесуэле, которое организовали Уругвай и Мексика.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Итоговое заявление зачитала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. По ее словам, контактная группа намерена работать над гарантиями избирательного процесса в боливарианской республике.

В частности, планируется направить в страну техническую миссию. Могерини подчеркнула, что кризис в Венесуэле необходимо урегулировать без применения насилия.
Читайте также
США готовят сценарии по силовой смене власти в Венесуэле, заявили в МИД

Следующее заседание пройдет в начале марта на министерском уровне. На нем планируется проанализировать прогресс в решении ситуации в латиноамериканской республике.

Резкая реакция США

Практически сразу после завершения заседания США выступили против контактной группы.

Спецпредставитель Вашингтона по ситуации в Венесуэле Эллиот Абрамс потребовал, чтобы страны имели дело только с Хуаном Гуаидо как временным президентом.

«Время для диалога с Мадуро давно прошло», — сказал Абрамс.

Спецпредставитель отметил, что Мадуро будет затягивать переговоры и «манипулировать» ими.

Не попадите в ловушку, которую он ранее расставлял много раз, когда речь идет о фальшивом диалоге вместо того, чтобы послать ясный сигнал, что он должен уйти.
Эллиот Абрамс
Спецпредставитель Вашингтона по ситуации в Венесуэле

Дипломат выразил мнение, что Мадуро после смены власти мог бы уехать на Кубу или в Россию.

«Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима», — сказал Абрамс.

Попытка переворота в Венесуэле

Двадцать третьего января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

Читайте также:

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
 Стена на границе России и Украины 'уменьшилась'
В Австралии учат давить русское в себе
Военного атташе США вызвали в Минобороны России
Объявлен представитель России на «Евровидении-2019»
В Новой Зеландии женщина нашла дома странных существ (видео)
Сборная России по хоккею победила Финляндию в матче Евротура
Росстат: реальные пенсии россиян вернулись к падению
Кадыров объяснил задержание зама своего постпреда в Крыму
Нидерланды заявили о контактах дипломатов с РФ по крушению MH17
Спорт
Сибиряк не дал испортить хоккейный праздник в Ярославле Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в первом матче третьего этапа Евротура
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?
Дети
Виктория Лопырева впервые стала мамой Модель и телеведущая родила сына
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь