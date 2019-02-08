«Гарантия выбора»: как прошла первая встреча контактной группы по Венесуэле
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Монтевидео прошло первое заседание контактной группы по Венесуэле, которое организовали Уругвай и Мексика.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Монтевидео прошло первое заседание контактной группы по Венесуэле, которое организовали Уругвай и Мексика.
Итоговое заявление зачитала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. По ее словам, контактная группа намерена работать над гарантиями избирательного процесса в боливарианской республике.
Следующее заседание пройдет в начале марта на министерском уровне. На нем планируется проанализировать прогресс в решении ситуации в латиноамериканской республике.
Практически сразу после завершения заседания США выступили против контактной группы.
Спецпредставитель Вашингтона по ситуации в Венесуэле Эллиот Абрамс потребовал, чтобы страны имели дело только с Хуаном Гуаидо как временным президентом.
«Время для диалога с Мадуро давно прошло», — сказал Абрамс.
Спецпредставитель отметил, что Мадуро будет затягивать переговоры и «манипулировать» ими.
Не попадите в ловушку, которую он ранее расставлял много раз, когда речь идет о фальшивом диалоге вместо того, чтобы послать ясный сигнал, что он должен уйти.
Дипломат выразил мнение, что Мадуро после смены власти мог бы уехать на Кубу или в Россию.
«Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима», — сказал Абрамс.
Двадцать третьего января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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