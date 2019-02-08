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01:42 (мск), источник: ТАСС

WSJ: ряд лидеров оппозиции в Венесуэле были против объявления Гауйдо и.о. президента

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/ — По данным The Wall Street Journal, план был по большей части составлен группой из четырех лидеров оппозиции.

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Некоторые ключевые фигуры в венесуэльской оппозиции не знали о том, что Хуан Гуайдо планирует провозгласить себя исполняющим обязанности президента страны и выступали против данного шага. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

«То, что казалось тщательно продуманной стратегией с целью отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в действительности, являлось большой игрой, начатой небольшой группой лидеров оппозиции, которые руководствовались подготовленным в спешке планом», — констатируется в материале.

По словам источников издания, «некоторые из ключевых фигур в оппозиции понятия не имели», что Гуайдо 23 января намеревался объявить себя исполняющим обязанности президента страны.
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Как отмечает издание, «план был по большей части составлен группой из четырех лидеров оппозиции». Он был подготовлен лишь за несколько недель до того, как Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. «Данная стратегия привела к глубоким изменениям в расстановке политических сил в Венесуэле, укрепив позиции партии “Народная воля” во главе с Гуайдо, уже давно выступавшей за более непосредственную конфронтацию с режимом Мадуро», — говорится в статье.

Переговоры могут стать невозможными

По словам источников, многие из представителей оппозиции «первоначально выступали против объявления Гуайдо исполняющим обязанности президента». «Они опасались, что это, в конечном счете, может сделать переговоры с Мадуро невозможными и усугубить страдания миллионов людей из-за нехватки продовольствия и медикаментов, а также из-за политического преследования в отношении его соперников. Другие заявляли, что важно действовать быстро и бессмысленно ждать консенсуса», — следует из материала.

«Гуайдо, по словам его помощников, и сам согласился действовать за день до того, как объявил себя исполняющим обязанности президента», — отмечает издание.

Ключевую роль в том, что его мнение изменилось, сыграл телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом.
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Как констатирует издание, «впечатление, что в рядах оппозиции взяли верх сторонники более жесткой линии, может привести к тому, что режим будет ожесточенно удерживать оборону, что сделает переговоры маловероятными». «Если Мадуро будет прочно удерживать позиции, вероятно, экономическая ситуация для миллионов венесуэльцев будет ухудшаться. Он даже может в итоге укрепить свои позиции и сможет похвастаться тем, что сдержал натиск со стороны сверхдержавы», — отмечается в материале.

О ситуации в Венесуэле

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

В понедельник большинство стран ЕС признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро ранее высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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