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02:20 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля

Власти США готовятся вывести основную часть американских войск из Сирии к середине марта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, полный вывод армии США должен быть осуществлен к концу апреля.

Источник: Reuters

Командование США в ближайшие недели «сосредоточит свое внимание» на выводе войск, так как поддерживаемые Вашингтоном силы планируют в скором времени взять последние оплоты боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

При этом администрация Дональда Трампа до сих пор не разработала плана защиты курдского ополчения в Сирии после ухода военных США, утверждают собеседники WSJ.
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Официальный представитель американского Госдепартамента сказал WSJ, что у США «нет установленного графика вывода военных сил» из Сирии. В Пентагоне заявили, что «не обсуждают сроки вывода военных из Сирии».

Президент США Дональд Трам объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре 2018 года. Некоторые американские законодатели, а также союзники США в Европе и на Ближнем Востоке назвали это решение ошибочным, так как оно может поставить под угрозу борьбу с ИГ. Позднее господин Трамп заявил, что американские военнослужащие смогут «быстро вернуться» в Сирию при необходимости.

Подробнее о выводе военных США читайте в публикации «Ъ» «Вывод, с которым многие не согласятся».

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