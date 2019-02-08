Заместитель госсекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений

Источник: AP 2019

«Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы продолжали соблюдать ДРСМД и все другие наши договоры о контроле над вооружениями, в то время как Россия допускала нарушения. Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она [Россия] нарушила ДРСМД», — заявила замгоссекретаря, обвинив Москву в том, что она «инициировала эту угрозу».

«Если вы позволите участнику договора нарушать его без каких-либо последствий, то вы подорвете эффективность всего контроля над вооружениями», — добавила Томпсон. По ее словам, США продолжают предоставлять России разведывательную информацию о нарушениях ею договора, но Москва отрицает эти данные.

Замгоссекретаря вновь напомнила, что после приостановки своих обязательств по ДРСМД США «могут проводить научные исследования и разработки» в этой сфере. «Основой всего этого является безопасность и защита американского народа», — заключила она.

США выполняют ДРСМД

Журналист попросил Томпсон прокомментировать заявления российской стороны о нарушениях Вашингтоном ДРСМД. «Никто, кроме России, не говорит о том, что эти системы нарушают [ДРСМД]. И мы продолжаем предоставлять им развединформацию [поясняющую], почему они не противоречат [договору]», — считает замгоссекретаря.

Она полагает, что Россия «не права», обвиняя США в нарушениях. «Мы обеспечивали соблюдение Договора о РСМД, это совершенно ясно. Их команды устраивали у нас проверки и наоборот, наши технические специалисты проводили встречи. Мы консультировались с партнерами и союзниками», — сказала Томпсон.