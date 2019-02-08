Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Суммарно к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФ.
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Суммарно к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФ.
Полиция Великобритании считает, что суммарно к «делу Скрипалей» могут быть причастны пятеро граждан России, сообщила в четверг газета Daily Mail.
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены
Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.
В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипалей.
В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей. По утверждениям СМИ, этот человек — гражданин России по имени Сергей Федотов.