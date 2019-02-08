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13:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg узнал всех участников поездки Трампа в Москву в 90-х

Президент США Дональд Трамп в 1996 году приезжал в Москву вместе с тремя бизнесменами обсудить строительство небоскреба, их имена ранее было неизвестны.

Источник: AP 2019

Господин Трамп с инвесторами Беннеттом Ле Боу и Говардом Лорбером тогда проводил переговоры с замглавы правительства Владимиром Ресиным. На видеоролике с репортажем одного из российских телеканалов агентство опознало главу Apollo Global Management Леона Блэка, о его присутствии на встрече ранее не сообщалось.

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Источник агентства отметил, что господам Трампу и Блэку не удалось договориться с властями российской столицы. Однако господа Ле Боу и Лорбер согласились инвестировать в реконструкцию центра Москвы. Агентство уточнило, что через два года компания, связанная с Apollo договорилась с фирмой господина Ле Боу совместно построить бизнес-центр Ducat Place в центре Москвы.

Ранее бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что президент США Дональд Трамп, будучи в 1990-х бизнесменом, вел переговоры об инвестициях в торговый центр «Охотный ряд». Он отметил, что были намерения инвестировать в московские объекты, «они касались этого самого подземного комплекса». «Однако это намерение не получило продолжения», — уточнил бывший мэр.

Напомним, в октябре 2015 года господин Трамп подписал официальное письмо, касающееся переговоров о строительстве гостинично-торгового комплекса Trump Tower в центре Москвы.

При этом адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани говорил, что письмо не было подписано. Позже господин Джулиани не исключил, что обсуждение с господин Коэном строительства в Москве Trump Tower могло продолжаться вплоть до осени 2016 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу предъявили небоскреб в Москве».

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