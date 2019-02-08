Bloomberg узнал всех участников поездки Трампа в Москву в 90-х

Источник: AP 2019

Господин Трамп с инвесторами Беннеттом Ле Боу и Говардом Лорбером тогда проводил переговоры с замглавы правительства Владимиром Ресиным. На видеоролике с репортажем одного из российских телеканалов агентство опознало главу Apollo Global Management Леона Блэка, о его присутствии на встрече ранее не сообщалось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eIdz6BEFC0M?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Источник агентства отметил, что господам Трампу и Блэку не удалось договориться с властями российской столицы. Однако господа Ле Боу и Лорбер согласились инвестировать в реконструкцию центра Москвы. Агентство уточнило, что через два года компания, связанная с Apollo договорилась с фирмой господина Ле Боу совместно построить бизнес-центр Ducat Place в центре Москвы.

Ранее бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что президент США Дональд Трамп, будучи в 1990-х бизнесменом, вел переговоры об инвестициях в торговый центр «Охотный ряд». Он отметил, что были намерения инвестировать в московские объекты, «они касались этого самого подземного комплекса». «Однако это намерение не получило продолжения», — уточнил бывший мэр.

Напомним, в октябре 2015 года господин Трамп подписал официальное письмо, касающееся переговоров о строительстве гостинично-торгового комплекса Trump Tower в центре Москвы.

При этом адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани говорил, что письмо не было подписано. Позже господин Джулиани не исключил, что обсуждение с господин Коэном строительства в Москве Trump Tower могло продолжаться вплоть до осени 2016 года.