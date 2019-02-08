Путин огласит послание Федеральному собранию 20 февраля

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 20 февраля», — сказал он.

По словам представителя Кремля, аккредитация журналистов для освещения этого мероприятия продлится с 15 по 17 февраля.

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Песков уточнил, что послание Федеральному собранию состоится в Москве. Отвечая на вопрос, планируются ли видеопрезентации во время этого выступления главы государства, как это было в 2018 году, представитель Кремля указал, что «ведется подготовка в плане контентной работы, смежные вопросы тоже сейчас решаются». «По мере прояснения мы будем вас информировать», — добавил он. Песков также не стал комментировать вероятные темы предстоящего послания.

Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке послания. В частности, такое замечание он сделал в среду на форуме «Деловой России».

24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало практике обращений главы государства к парламенту об основных направлениях развития страны. Тогда впервые в современной истории России Послание Федеральному собранию представил президент Борис Ельцин. В общей сложности он выступал с такими обращениями к парламенту шесть раз.