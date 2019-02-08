В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU —
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU —
На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: «По указу президента РФ он охраняется».
«Государственная охрана предоставляется по решению главы государства», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли Янукович охраной в России.
На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: «Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства».
«Въехавший в этом качестве Янукович
Янукович уехал из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве. 22 февраля 2014 года Верховная рада поддержала постановление, которым установила, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента и является не исполняющим свои обязанности, в связи с чем были назначены внеочередные президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко.
Позднее выяснилось, что Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища.
24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича заочно к 13 годам лишения свободы за государственную измену и «пособничество в ведении агрессивной войны» против Украины.
Между тем Янукович на
Я свободно передвигаюсь по территории России. Не нахожусь ни в каких банках данных «Интерпола» и могу выезжать в любую страну мира.
В то же время он заявил, что осведомлен о существовании в Киеве планов покушения на некоторых украинских политиков, включая, возможно, его самого. «Слышал, что создана специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, только ли они по (главе движения “Украинский выбор”) Виктору Медведчуку работают или по мне тоже», — заявил Янукович.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.