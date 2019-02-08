Кремль не согласен с мнением о зависимости Европы от российского газа
Более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу, чем проект «Северный поток-2», «не может быть», считает
Более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу, чем проект «Северный поток-2», «не может быть», считает
«Мы
Он добавил, что Россия продолжит работу над «Северным потоком-2» и надеется на его полную реализацию:
Мы, безусловно, осведомлены о тех дискуссиях, которые сейчас происходят в ЕС на этот счет, очень внимательно следим за развитием ситуации. Этот нужный для России и для всего ЕС международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее, США.
По его словам, Вашингтон занимает позицию, противоречащую «честной конкуренции», пытаясь вынудить Европу покупать свой, ориентировочно дороже на 30%, газ. «Мы также констатируем, что по “Северному потоку 2” сейчас нет единства мнений в ЕС, но мы надеемся, что
Напомним, Германия надеется заблокировать на голосовании Евросоюза ужесточение Газовой директивы, которая осложнит дальнейшее строительство российского газопровода «Северный поток-2». Голосование состоится сегодня, 8 февраля.
Подробности — в публикации «Ъ» «“Северный поток-2” расколол Европу».