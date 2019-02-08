Кремль не согласен с мнением о зависимости Европы от российского газа

«Мы по-прежнему убеждены, что этот проект в интересах европейских стран как потребителей газа и РФ как страны, которая поставляет газ. Мы по-прежнему убеждены, что экономически он гораздо более целесообразен, чем любые другие конкурентные пути доставки голубого топлива на европейский континент», — сказал он.

Он добавил, что Россия продолжит работу над «Северным потоком-2» и надеется на его полную реализацию:

Мы, безусловно, осведомлены о тех дискуссиях, которые сейчас происходят в ЕС на этот счет, очень внимательно следим за развитием ситуации. Этот нужный для России и для всего ЕС международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее, США.

По его словам, Вашингтон занимает позицию, противоречащую «честной конкуренции», пытаясь вынудить Европу покупать свой, ориентировочно дороже на 30%, газ. «Мы также констатируем, что по “Северному потоку 2” сейчас нет единства мнений в ЕС, но мы надеемся, что страны-члены ЕС сами разберутся с этим вопросом», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет зависеть от российского газа «ни при каких обстоятельствах». Госпожа Меркель также подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа.