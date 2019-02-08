Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
Заброшенную технику СССР находят по всей России (фото)
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Ребенок Меган Маркл может побить рекорд сына Кейт Миддлтон
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Без хэппи-энда: Сала погиб в Ла-Манше
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Жюльет Бинош и Энди МакДауэлл блистали на красной дорожке
Ким Кардашьян появилась на публике в «змеином» платье Mugler
Lada начала продажи автомобиля с пятью педалями (фото)
В России хотят вести «черные списки» водителей
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
8Закрытая граница
16:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не согласен с мнением о зависимости Европы от российского газа

Более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу, чем проект «Северный поток-2», «не может быть», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он «категорически не согласен» с тем, что проект приведет к зависимости Европы от российского газа.

«Мы по-прежнему убеждены, что этот проект в интересах европейских стран как потребителей газа и РФ как страны, которая поставляет газ. Мы по-прежнему убеждены, что экономически он гораздо более целесообразен, чем любые другие конкурентные пути доставки голубого топлива на европейский континент», — сказал он.

Он добавил, что Россия продолжит работу над «Северным потоком-2» и надеется на его полную реализацию:

Мы, безусловно, осведомлены о тех дискуссиях, которые сейчас происходят в ЕС на этот счет, очень внимательно следим за развитием ситуации. Этот нужный для России и для всего ЕС международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее, США.

По его словам, Вашингтон занимает позицию, противоречащую «честной конкуренции», пытаясь вынудить Европу покупать свой, ориентировочно дороже на 30%, газ. «Мы также констатируем, что по “Северному потоку 2” сейчас нет единства мнений в ЕС, но мы надеемся, что страны-члены ЕС сами разберутся с этим вопросом», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет зависеть от российского газа «ни при каких обстоятельствах». Госпожа Меркель также подчеркнула, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа.

Напомним, Германия надеется заблокировать на голосовании Евросоюза ужесточение Газовой директивы, которая осложнит дальнейшее строительство российского газопровода «Северный поток-2». Голосование состоится сегодня, 8 февраля.

Подробности — в публикации «Ъ» «“Северный поток-2” расколол Европу».

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
Северный Поток-2
 Тело было найдено в курилке: СКР проверяет обстоятельства смерти Децла
«Жгла бухгалтерию по распоряжению Серебренникова»
Последний парад: каким мы запомним Сергея Юрского
Греф назвал опасным делом «грозить пальчиком» людям с долларами
100 ударов плетьми за вечеринку: как развлекаются иранки
В стиле Хабиба: бой на турнире ММА закончился массовой дракой
Второе нашествие: Таджикистан на пороге вторжения исламистов
Морпеху вынесли приговор за убийство контрактника в Сирии
Чем грозит телеканалам отключение аналогового вещания
Спорт
«Запоздалое решение»: Россию пустят на Паралимпиаду Паралимпийский комитет России (ПКР) был условно восстановлен в правах 8 февраля на заседании Международного паралимпийского комитета (МПК) в немецком Бонне
Hi-Tech
Скандальное фото «пошатнуло» интернет Рекламную компанию про «лицо» подхватили многие производители и пользователи.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Ребенок Меган Маркл может побить рекорд сына Кейт Миддлтон Принц Гарри поделился подробностями беременности своей супруги (фото)
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь