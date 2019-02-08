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16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

США вознамерились сорвать «Северный поток-2»

Комитет по иностранным делам Конгресса США готовится рассмотреть резолюцию, призывающую ввести санкции против трубопровода «Северный поток-2», чтобы помешать его строительству. Об этом сообщается на сайте американского сената.

В документе, в частности, говорится, что такие проекты, как «Северный поток-2», представляют угрозу для европейской энергетической безопасности и, следовательно, проект газопровода должен быть отменен.

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Также в нем содержится призыв в адрес администрации США оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала и «дать решительный отпор российской агрессии на Черном море».

Конгресс уже принимал похожую резолюцию, направленную против проекта газопровода, в декабре 2018 года. Документ не имеет юридической силы, однако показывает отношение конгрессменов к проекту.

В конце января стало известно, что США усилили давление на власти Германии из-за «Северного потока-2». Вашингтон, в частности, требует, чтобы Европа поддерживала транзит через Украину.

Также неоднократно сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможные санкции против европейских компаний, участвующих в реализации газопровода.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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