США вознамерились сорвать «Северный поток-2»

В документе, в частности, говорится, что такие проекты, как «Северный поток-2», представляют угрозу для европейской энергетической безопасности и, следовательно, проект газопровода должен быть отменен.
Также в нем содержится призыв в адрес администрации США оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала и «дать решительный отпор российской агрессии на Черном море».
Конгресс уже принимал похожую резолюцию, направленную против проекта газопровода, в декабре 2018 года. Документ не имеет юридической силы, однако показывает отношение конгрессменов к проекту.
В конце января стало известно, что США усилили давление на власти Германии из-за «Северного потока-2». Вашингтон, в частности, требует, чтобы Европа поддерживала транзит через Украину.
Также неоднократно сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможные санкции против европейских компаний, участвующих в реализации газопровода.
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