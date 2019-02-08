США вознамерились сорвать «Северный поток-2»

В документе, в частности, говорится, что такие проекты, как «Северный поток-2», представляют угрозу для европейской энергетической безопасности и, следовательно, проект газопровода должен быть отменен.

Также в нем содержится призыв в адрес администрации США оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала и «дать решительный отпор российской агрессии на Черном море».

Конгресс уже принимал похожую резолюцию, направленную против проекта газопровода, в декабре 2018 года. Документ не имеет юридической силы, однако показывает отношение конгрессменов к проекту.

В конце января стало известно, что США усилили давление на власти Германии из-за «Северного потока-2». Вашингтон, в частности, требует, чтобы Европа поддерживала транзит через Украину.