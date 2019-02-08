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18:15 (мск), источник: Ведомости

Таинственная турецкая фирма вывезла из Венесуэлы золота на $900 млн

В октябре 2017 г. президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Турцию и встретился с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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А через два месяца в Стамбуле была зарегистрирована фирма Sardes с капиталом $1 млн, свидетельствуют регистрационные данные. Как сообщает Bloomberg, уже в январе 2018 г. она импортировала из Венесуэлы золота на $41 млн.

Это стало первой подобной сделкой между странами, свидетельствуют официальные данные за последние 50 лет.

В феврале поставки выросли более чем в два раза, Sardes вывезла из Венесуэлы в Турцию золота на $100 млн, пишет агентство.

Турция наряду с Россией, Ираном, Китаем поддержала Мадуро после того, как в январе 2019 г. лидер оппозиции и Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Политика Мадуро привела Венесуэлу к глубочайшему кризису:

ВВП за шесть лет его правления сократился вдвое, в стране давно не хватает продуктов питания и предметов первой необходимости, 3 млн человек эмигрировали. Правительство и нефтяная госкомпания PDVSA не платят по долгам.

В этой ситуации Мадуро, возможно, пытается привлечь деньги за счет продажи золота. Но Банк Англии, например, отказал представителям Мадуро в выдаче слитков на $1,2 млрд из резервов центрального банка Венесуэлы.

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В последний месяц появлялись сообщения о возможном вывозе золота из Венесуэлы, в том числе в Россию. СМИ в конце января сообщали, что в Каракас прибывали российские самолеты, которые могли забрать золото центробанка. Венесуэла не хранит свой золотой запас в России, заявила тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

До того, как в ноябре 2018 г. президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводил санкции против венесуэльского золота, запрещая покупать его, Sardes вывезла этого металла из Венесуэлы на $900 млн, пишет Bloomberg. Официальные данные не позволяют понять, где находится золото, уточняет агентство.

Турция в 2017 и 2018 гг. была в числе трех стран (наряду с Россией и Казахстаном), которые купили больше всего золота в резервы, сообщал недавно Всемирный золотой совет.

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