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16:27 (мск), источник: Известия

Россия отказалась направлять наблюдателей на Украину

Москва не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы на Украине из соображений безопасности. Об этом 8 февраля заявили в МИД РФ.

Москва не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы на Украине из соображений безопасности. Об этом 8 февраля заявили в МИД России.

В ведомстве рассказали, что Киев официально уведомил Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об отказе наблюдателем от РФ в аккредитации.

«В принципе такое решение было ожидаемо на фоне постоянно звучавших заявлений украинских высокопоставленных лиц, а также действий Верховной рады по законодательному закреплению запрета россиянам принимать участие в наблюдении за какими-либо выборами на территории Украины. Вместе с тем оставалась надежда на то, что разум в Киеве все-таки восторжествует», — говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве указали, что на «антидемократичный характер» украинских законов «обращали внимание зарубежные партнеры», но «расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались».

В связи с этим Россия воздерживается от направления своих наблюдателей на Украину и ставит прозрачность и объективность голосования под сомнение.

«Причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей “золотого стандарта” принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, “вытерли ноги” об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — добавили в российском ведомстве.

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Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы

Накануне Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора. Документ должен подписать глава государства Петр Порошенко, который угрожал не пустить в страну россиян.

Решение Киева раскритиковали в ОБСЕ, напомнив, что наблюдатели всегда беспристрастны и не вмешиваются в избирательный процесс. Также украинский закон осудили в Германии и Евросоюзе, заявив о готовности обсудить это с Киевом.

Участие наблюдателей от России под руководством ОБСЕ ранее допустил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. К 7 февраля ЦИК Украины зарегистрировала 42 кандидата.

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