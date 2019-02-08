Россия отказалась направлять наблюдателей на Украину

Москва не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы на Украине из соображений безопасности. Об этом 8 февраля заявили в МИД России.

В ведомстве рассказали, что Киев официально уведомил Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об отказе наблюдателем от РФ в аккредитации.

«В принципе такое решение было ожидаемо на фоне постоянно звучавших заявлений украинских высокопоставленных лиц, а также действий Верховной рады по законодательному закреплению запрета россиянам принимать участие в наблюдении за какими-либо выборами на территории Украины. Вместе с тем оставалась надежда на то, что разум в Киеве все-таки восторжествует», — говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве указали, что на «антидемократичный характер» украинских законов «обращали внимание зарубежные партнеры», но «расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались».

В связи с этим Россия воздерживается от направления своих наблюдателей на Украину и ставит прозрачность и объективность голосования под сомнение.

«Причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей “золотого стандарта” принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, “вытерли ноги” об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — добавили в российском ведомстве.

Новость Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы

Накануне Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным российской стороной, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора. Документ должен подписать глава государства Петр Порошенко, который угрожал не пустить в страну россиян.

Решение Киева раскритиковали в ОБСЕ, напомнив, что наблюдатели всегда беспристрастны и не вмешиваются в избирательный процесс. Также украинский закон осудили в Германии и Евросоюзе, заявив о готовности обсудить это с Киевом.

Участие наблюдателей от России под руководством ОБСЕ ранее допустил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.