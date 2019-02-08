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16:44 (мск), источник: Daily Storm

Аятолла Хаменеи пожелал смерти Трампу, Помпео и Болтону

Исламская Республика Иран не имеет ничего против американского народа, отметил верховный лидер страны.

Источник: Daily Storm

Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пожелал смерти президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео, советнику главы Белого дома по нацбезопасности Джону Болтону и другим высокопоставленным чиновникам американской администрации. По его словам, США являются «воплощением зла и насилия, создающего хаос», и американским и европейским политикам нельзя доверять.

«Лозунг “Долой США” означает “долой Трампа, Джона Болтона и Помпео”. Это означает смерть для немногих людей, управляющих этой страной. Мы не имеем ничего против американского народа», — приводится цитата аятоллы Али Хаменеи в его Twitter.

Аятолла Али Хаменеи озвучил свое отношение к американским лидерам 8 февраля, выступая перед военнослужащими ВВС Ирана по случаю 40-летия победы Исламской революции в стране. Он также сказал, что «пока Соединенные Штаты проявляют злобу и дикость, иранская нация никогда не перестанет выкрикивать лозунг «Долой США!». Аятолла Али Хаменеи напомнил присутствующим на встрече пилотам, что лозунг «Долой США!» был одним из главных в ходе Исламской революции 1978−1979 годов.

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В результате событий 1978−1979 годов Иран из абсолютной монархии превратился в Исламскую Республику. Светский режим шаха Мохаммеда Резы Пехлеви был уничтожен, и вместо него в стране была построена теократическая форма демократии, основанная на принципах ислама шиитского толка.

С 1978 года Иран и США находятся в конфронтации. В течение 1979−1981 годов иранцы удерживали в заложниках несколько десятков сотрудников американского посольства в Тегеране. Лидеры Исламской революции требовали от США выдать им шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, находящегося на лечении в Нью-Йорке. Только смерть экс-монарха и начало войны Ирана с Ираком подтолкнули новые власти в Тегеране к началу переговоров с Вашингтоном по освобождению заложников.

Президент США Дональд Трамп не раз называл Иран одним из главных противников Вашингтона на Ближнем Востоке, высказываясь в поддержку Израиля.

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Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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