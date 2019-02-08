Аятолла Хаменеи пожелал смерти Трампу, Помпео и Болтону
Исламская Республика Иран не имеет ничего против американского народа, отметил верховный лидер страны.
Исламская Республика Иран не имеет ничего против американского народа, отметил верховный лидер страны.
Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пожелал смерти президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео, советнику главы Белого дома по нацбезопасности Джону Болтону и другим высокопоставленным чиновникам американской администрации. По его словам, США являются «воплощением зла и насилия, создающего хаос», и американским и европейским политикам нельзя доверять.
«Лозунг “Долой США” означает “долой Трампа, Джона Болтона и Помпео”. Это означает смерть для немногих людей, управляющих этой страной. Мы не имеем ничего против американского народа», — приводится цитата аятоллы Али Хаменеи в его Twitter.
Аятолла Али Хаменеи озвучил свое отношение к американским лидерам 8 февраля, выступая перед военнослужащими ВВС Ирана по случаю 40-летия победы Исламской революции в стране. Он также сказал, что «пока Соединенные Штаты проявляют злобу и дикость, иранская нация никогда не перестанет выкрикивать лозунг «Долой США!». Аятолла Али Хаменеи напомнил присутствующим на встрече пилотам, что лозунг «Долой США!» был одним из главных в ходе Исламской революции 1978−1979 годов.
В результате событий 1978−1979 годов Иран из абсолютной монархии превратился в Исламскую Республику. Светский режим шаха Мохаммеда Резы Пехлеви был уничтожен, и вместо него в стране была построена теократическая форма демократии, основанная на принципах ислама шиитского толка.
С 1978 года Иран и США находятся в конфронтации. В течение 1979−1981 годов иранцы удерживали в заложниках несколько десятков сотрудников американского посольства в Тегеране. Лидеры Исламской революции требовали от США выдать им шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, находящегося на лечении в
Президент США Дональд Трамп не раз называл Иран одним из главных противников Вашингтона на Ближнем Востоке, высказываясь в поддержку Израиля.