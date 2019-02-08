Юлия Тимошенко потребовала снять ее «двойника» с выборов президента Украины

Источник: Коллаж Daily Storm

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что нынешний глава страны Петр Порошенко специально зарегистрировал кандидата-самовыдвиженца Тимошенко Юрия Владимировича, чтобы забрать у нее определенный процент голосов.

Лидер партии «Батькивщина» потребовала от главы государства прекратить грязные манипуляции и убрать ее однофамильца из кандидатов. Также она призналась, что ее устраивает второй тур президентских выборов и она победит любого из претендентов.

«Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так вспомните же о чести, уберите этого Тимошенко Ю. В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — заявила она в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Порошенко и его избирательный штаб в последние дни подачи документов на регистрацию кандидатов в президенты зарегистрировали в качестве претендента Тимошенко Юрия Владимировича.

Они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством. Юлия Тимошенко кандидат в президенты Украины

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Команде лидера «Батькивщины» точно известно, кто внес денежный залог за кандидата-самовыдвиженца Юрия Тимошенко, заявила, добавив, что у нее есть все возможности предотвратить подобные манипуляции. «Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться», — обратилась она к Петру Порошенко.

Отвечая на вопрос, с кем бы она предпочла соперничать во втором туре президентских выборов, Тимошенко заявила, что победит любого кандидата. «Заруба, извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки любого кандидата. Нас устраивает второй тур в любом, подчеркиваю, в любом формате», — заявила она.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря прошлого года. С этого дня началась регистрация кандидатов в Центральной избирательной комиссии и предвыборная агитация. 9 февраля 2019 ЦИК должен объявить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Согласно последним соцопросам, президентскую гонку возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Второе место — у Юлии Тимошенко. Петр Порошенко находится на третьем месте.

Эта выборная кампания на Украине стала рекордной по количеству претендентов на президентское кресло. По данным ЦИК, на регистрацию в качестве кандидатов подали документы 83 человека. По состоянию на 7 февраля комиссия зарегистрировала 42. На досрочных выборах в 2014 году на пост главы государства претендовали 23 человек, а в 2010-м — 18.