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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия решит судьбу «Северного потока-2»

Совет ЕС одобрил поправки в газовую директиву, изменив их суть.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Германия сможет сама, без участия Еврокомиссии, решать, выдавать ли исключение «Северному потоку-2» из правил Третьего энергопакета ЕС. По данным «Ъ», соответствующие совместно подготовленные поправки к тексту газовой директивы Франция и Германия внесли сегодня на рассмотрение постпредов стран—членов союза. Об этом же сообщило агентство AFP. Изначально изменение газовой директивы должно было ухудшить положение «Северного потока-2», но в подобной редакции этого не произойдет. Это, в сущности, делает поправки бессмысленными. Тем не менее постпреды стран ЕС проголосовали за их дальнейшее рассмотрение.

Франция и Германия в течение четверга смогли достичь компромисса по обсуждению поправок в газовую директиву ЕС, затрагивающих газопровод «Северный поток» («Ъ» подробно сообщал о конфликте 8 февраля). Как следует из текста совместного предложения стран постпредам государств—членов ЕС (есть у «Ъ»), Франция и Германия предлагают переработать нынешний текст поправок, разработанный Румынией. В новом тексте будет указано, что страна ЕС, на территории которой находится первый пункт соединения газопровода из третьей страны с газотранспортной системой страны—члена ЕС, сможет решать, выдавать ли для такого проекта исключения из-под действия норм газовой директивы. В редакции поправок, подготовленных Румынией, выдача исключений, по существу, зависела от решения Еврокомиссии.

В практическом смысле это означает, что Германия, на территории которой газопровод «Северный поток-2», проложенный по дну Балтийского моря, выходит на сушу, сможет самостоятельно решить вопрос предоставления проекту исключений. Без подобной поправки, как сообщал «Ъ», «Газпром» был бы вынужден отказаться от функций оператора газопровода и скорее всего не смог бы использовать его более чем на 50%.

Как сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, постпреды стран ЕС одобрили новый проект поправок в газовую директиву. Это означает, что уже со следующей недели сможет начаться процесс согласования ее текста с Европарламентом и Еврокомиссией. Однако текущий вариант, фактически снимающий риски для «Северного потока-2», едва ли будет приемлем для Европарламента и Еврокомиссии, которые настаивали на совсем иной сути поправок. Таким образом, не исключено, что текст поправок в газовую директиву будет вновь изменен, и Германии в Совете ЕС придется защищать текущий вариант.

Юрий Барсуков

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13:42 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©РИА "Новости"
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