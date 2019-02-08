Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств

Источник: РИА Новости

C должностей сняты генерал-лейтенант Сергей Диденко — начальник Сибирского регионального центра МЧС, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт — старший помощник председателя СК, генерал-майор Александр Кузнецов — заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Владимир Никитеев — начальник УФСИН по Кировской области, генерал-майор Рафаиль Гильманов — заместитель главы МВД по республике Татарстан.

Также посты покинули генерал-лейтенант Павел Николаев — глава следственного управления СК по республике Татарстан, генерал-полковник Игорь Одер — начальник Южного регионального центра МЧС, генерал-полковник Игорь Панин начальник Северо-западного регионального центра МЧС, генерал-майор Сергей Солопов — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

Новые назначения

Также Путин назначил генерал-майора Валентину Казакову начальником главного управления по вопросам миграции МВД. Генерал-майор Олег Ильин стал руководителем Главного управления по противодействию экстремизму МВД.