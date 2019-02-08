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19:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Генеральские перестановки. Президент произвел назначения в МВД и СКР

Президент Владимир Путин издал указ о перестановках в правоохранительных органах. В соответствии с ним, в частности, были назначены руководители главков МВД по противодействию экстремизму и по вопросам миграции генерал-майоры Олег Ильиных и Валентина Казакова. При этом в центральные аппараты своих ведомств были переведены генерал-лейтенанты Сергей Умнов и Андрей Марков, возглавлявшие ГУМВД по Санкт-Петербургу и ГСУ СКР по Московской области.

Источник: МВД РФ

Президент Владимир Путин произвел два десятка назначений в МВД, семь — в структуре СКР, а также перестановки в МЧС и прокуратуре. В соответствии с указом главы государства своего поста, в частности, лишился генерал-лейтенант Сергей Умнов, с марта 2012 года руководивший ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Впрочем, ему тут же нашли работу в центральном аппарате полицейского ведомства — он стал помощником Владимира Колокольцева. В помощники министра указом была определена и полковник Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД.

Были назначены руководители главков МВД по противодействию экстремизму (Центр «Э») и по вопросам миграции. Ими стали генерал-майоры Олег Ильиных и Валентина Казакова соответственно. Отметим, что ранее генерал Ильиных много лет прослужил на Алтае, а затем стал начальником УМВД по Курганской области.

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Прежний руководитель ГУПЭ МВД генерал-майор Тимур Валиуллин лишился поста из-за скандала с незадекларированной недвижимостью в Болгарии. О ней в Администрации президента узнали от бывшей супруги генерала, с которой он делил семейные активы через суд. Вначале его место предложили начальнику управления экономической безопасности и по противодействия коррупции Москвы генерал-майору Сергею Солопову, а после того, как он не согласился, предложили написать рапорт и ему самому. По указу генерал, руководивший УЭБиПК с 2015 года, был отправлен на пенсию.

Возглавившая главное управление по вопросам миграции МВД генерал-майор Казакова в статусе врио руководила главком около месяца, после того, как эту должность оставила Ольга Кириллова. Первым замначальника ГУЭБиПК был назначен полковник Эдуард Филиппов, ранее являвшийся обычным заместителем Андрея Курносенко. Следует отметить, что господин Филиппов считается самым боевым офицером МВД. У него четыре ордена Мужества, медали за «Отвагу» и «За заслуги перед отечеством» двух степеней. Получил он их за многочисленные командировки на Северный Кавказ в качестве командира подмосковного спецназа.

Перестановки произошли и в Следственном комитете. Свой пост начальника ГСУ СКР по Московской области оставил генерал-лейтенант юстиции Андрей Марков, возглавлявший областное следствие с 2008 года. Отметим, что именно он стоял у начала скандального уголовного дела о «крышевании» прокурорами незаконного игорного бизнеса. Впрочем, дело фактически развалилось, хотя и привело к серьезным перестановкам в надзорном ведомстве. Теперь генерал будет первым заместителем начальника главного управления криминалистики комитета.

Источники «Ъ» отмечают, что в ближайшем будущем после принятия поправок в законодательство, которым комитету предполагается разрешить проведение экспертиз по своим делам, работа главка получит новое развитие.

Наконец, на генеральскую должность старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР был назначен Сергей Новиков, возглавлявший расследование известного уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК. Его главным фигурантом, напомним, стал самый молодой генерал МВД, начальник главка Денис Сугробов. Пока господин Новиков остается в звании полковника юстиции, но его уже перевели из ГСУ СКР в главное управление по расследованию особо важных дел.

Николай Сергеев, Сергей Сергеев

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