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05:32 (мск), источник: РИА Новости

Адмирал ВМС США призвал «первыми нанести удар» в противостоянии с Россией

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к «наступлению» на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.

Источник: Reuters

Так, Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

Адмирал, отвечая на вопросы о росте угроз в мире, призвал США проявлять «больше агрессии» в отношении Москвы и Пекина. После того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для США «пришло время нанести удар первым», отметил он.

По его словам, Соединенные Штаты должны задуматься не только над тем, чтобы «дать отпор», но и над тем, чтобы «надавить» самим в «паре регионов».

«Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне (шахматной — ред.) доски является преимуществом», — заявил Ричардсон.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не реагируя требования пограничников.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении военнослужащих возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа находились двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

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