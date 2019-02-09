СМИ рассказали о шансах Америки «исправить ошибку Трампа» с ДРСМД

Источник: Известия

В статье говорится, что у страны есть выбор: либо перезаключить сделку с Россией по ДРСМД, либо столкнуться с гонкой вооружений.

Bloomberg называет договор триумфом Запада в годы холодной войны, который был призван служить интересам США. И даже при якобы небольших нарушениях со России, договор обеспечивал сильнейшую защиту союзникам Вашингтона в Европе. Сейчас же они столкнулись с вероятным появлением большого количества новейших российских ракет у их восточных рубежей, которые могут быть вооружены ядерными боеголовками.

Читайте также Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМД

При этом издание опасается, что Западная Европа будет всячески препятствовать размещению американских установок на их территории, что еще больше увеличит раскол между Штатами и Европой. Тем более, по их версии, администрация Трампа стремится ослабить контроль над вооружениями по всему миру.

Однако в статье отмечается, что военные амбиции России сдерживаются из-за экономической неустойчивости в стране. Поэтому у Вашингтона есть время предложить Москве сесть за стол переговоров, чтобы привести Россию к отказу от размещения своей техники у европейских границ.

В то же время издание предлагает обратиться к Китаю с идеей заключить трехстороннее соглашение совместно с Россией, которое установило бы ограничения на разработку и распространения вооружений. Bloomberg рекомендует администрации Трампа помнить «золотое правило контроля над вооружениями» и привлечь к договору две соперничающие ядерные сверхдержавы.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД 20 октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. 23 января Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, отметив, что дальность полета ракеты во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.

Россия при этом неоднократно обращала внимание на то, что пусковые установки ПРО США на территории Румынии и Польши нарушают пункты договора.

2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД всем сторонам соглашения, однако США оставили за собой право вернуться к выполнению документа в течение полугода.