МИД заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину «на своих условиях»
Россия готова продолжить транзит газа через Украину на своих условиях, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы российского МИДа Александр Панкин.
Россия готова продолжить транзит газа через Украину на своих условиях, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы российского МИДа Александр Панкин.
По его словам, «есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут». «Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам», — сказал дипломат.
Как считает замминистра, на Украине есть неопределенность «в отношении своей газотранспортной системы». «Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением
21 января в Брюсселе прошла очередная встреча представителей ЕС, России и Украины по газу. По ее итогам стороны решили отложить переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года до мая — после выборов украинского президента.
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