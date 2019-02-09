МИД заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину «на своих условиях»

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По его словам, «есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут». «Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам», — сказал дипломат.

Как считает замминистра, на Украине есть неопределенность «в отношении своей газотранспортной системы». «Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать», — уверен господин Панкин.

21 января в Брюсселе прошла очередная встреча представителей ЕС, России и Украины по газу. По ее итогам стороны решили отложить переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года до мая — после выборов украинского президента.