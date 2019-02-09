В Забайкальском крае реализуется губернаторский кадровый проект

В субботу, 9 февраля в Чите начался очный этап губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв» для желающих попасть в команду регионального министерства сельского хозяйства, сообщается на официальном сайте Администрации Забайкальского края.

Из 1100 человек было выбрано 50 сильнейших конкурсантов, прошедших дистанционный этап — тестирование. Для прохождения очного этапа, который подразумевает публичную защиту проекта развития отрасли, были сформированы 5 команд.

Глава Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал претендентов в кадровый резерв минсельхоза региона.

«Вы будете заниматься практической работой, я благодарю всех вас, что вы приехали за поисками ответов на непростые вопросы времени. Вам необходимо определить текущие приоритеты развития сельского хозяйства в Забайкальском крае, проанализировать существующую государственную федеральную систему поддержки сельского хозяйства, выработать на этой основе программу, применимую в нашем крае и предложить эффективные меры изменений сферы», — сказал Александр Осипов.

По словам главы Забайкальского края, задача участников — пользуясь своими ресурсами и возможностями, сформировать систему управления в аграрной отрасли края и вывести ее на совершенно другой уровень.

«Хорошо, что вами двигают здоровые амбиции служения людям, желание реализовать свои способности. При этом многие из вас не просто хотят занимать высокие должности, но искренне, деятельно и созидательно приносить пользу. Таким образом, мы формируем энергию развития», — отметил руководитель края.

На второй день очного этапа, 10 февраля, участники «Забайкальского призыва» защитят разработанные сегодня проекты развития отрасли сельского хозяйства. Руководитель региона порекомендовал представить программы, в которых будут расставлены социальные приоритеты.

«Мы будем внимательно отсматривать кандидатуры, которые могут претендовать на работу в корпоративном секторе, на уровне муниципального управления, в специализированных ведомственных управлениях, на уровне госслужбы. По результатам вы получите оценки и будете находиться в резерве. Экспертная комиссия озвучит предложения каждому из вас, вы будете знать, на какие должности можете претендовать в секторе развития сельского хозяйства», — подчеркнул глава региона.