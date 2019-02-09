Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в Риме

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Акция прошла от площади республики до площади Сан-Джованни, передает «РИА Новости». Митингующие протестуют против политики действующего правительства и требуют реформ, способствующих росту экономики.

«Наша цель — объединить профсоюзы в Европе во имя общества, базирующегося на человеке и труде», — сказал в своем выступлении глава Всеобщей итальянской конфедерации труда (Cgil) Маурицио Ландини.

Демонстранты подвергли критике в том числе новую пенсионную реформу, а также введение гражданского дохода для безработных и неимущих. По их мнению, такие нововведения не способствуют реальному развитию экономики, мешают борьбе с безработицей и бедностью.

Ранее национальный статистический комитет сообщал, что Италия вступила в стадию технической рецессии: ВВП страны снижался два квартала подряд. В правительстве ожидают 1%-й рост, в то время как Банк Италии и МВФ считают реалистичным 0,6%, передавал Euronews 31 января. Данные показывают, что страна достигла худших результатов за последние пять лет.