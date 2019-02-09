Около 40 человек попытались взять штурмом управление полиции в Киеве

«Неизвестные попытались повредить входную дверь, пустили в ход газовые баллончики и ввязались драку с офицерами», — говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.
При задержании у них изъяли зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолет. Было возбуждено уголовное дело трем статьям: угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, захват государственных зданий и хулиганство.
8 февраля представители украинских радикальных организаций устроили пикет у здания российского генерального консульства в Харькове. Они забросали дипломатическое учреждение яйцами и зеленкой. Свои действия радикалы объяснили попыткой помешать запланированной на этот день встрече представителей консульства с «пророссийскими организациями» города.
А 2 февраля в Бердянске (Запорожская область) задержали мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Украины oт объeдинeния «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула. Инцидент произошел во время встречи с избирателями. Вилкул, комментируя случившееся, заявил, что радикалы подконтрольны службе безопасности Украины (СБУ) и получили заказ организовать нападение на него, «желательно с травмами».
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