Около 40 человек попытались взять штурмом управление полиции в Киеве

«Неизвестные попытались повредить входную дверь, пустили в ход газовые баллончики и ввязались драку с офицерами», — говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.

При задержании у них изъяли зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолет. Было возбуждено уголовное дело трем статьям: угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, захват государственных зданий и хулиганство.

8 февраля представители украинских радикальных организаций устроили пикет у здания российского генерального консульства в Харькове. Они забросали дипломатическое учреждение яйцами и зеленкой. Свои действия радикалы объяснили попыткой помешать запланированной на этот день встрече представителей консульства с «пророссийскими организациями» города.