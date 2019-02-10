Reuters узнал о переводе счетов совместных предприятий PDVSA в Газпромбанк

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Агентство объясняет решение о переводе счетов в Россию санкциями, введенными США против Венесуэлы. По информации агентства, PDVSA просит руководство своих совместных предприятий перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в Газпромбанке.

Венесуэльская компания также оказывает давление на иностранных партнеров в совместных предприятиях в зоне одного из богатейших по запасам нефти месторождений мира — пояса Ориноко. PDVSA требует от партнеров официального решения, продолжат ли они участвовать в проектах. Среди ее иностранных партнеров — норвежская Equinor, американская Chevron и французская Total. PDVSA при этом распорядилась, чтобы ее совместное предприятие с Equinor и Total — Petrocedeno — приостановило работу.

Вашингтон в конце января ввел санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы компании на общую сумму в $7 млрд. При этом пока американские компании могут продолжать покупать нефть у Венесуэлы, но деньги за сырье будут поступать на заблокированный счет.