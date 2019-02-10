Reuters узнал о переводе счетов совместных предприятий PDVSA в Газпромбанк

Агентство объясняет решение о переводе счетов в Россию санкциями, введенными США против Венесуэлы. По информации агентства, PDVSA просит руководство своих совместных предприятий перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в Газпромбанке.
Венесуэльская компания также оказывает давление на иностранных партнеров в совместных предприятиях в зоне одного из богатейших по запасам нефти месторождений мира — пояса Ориноко. PDVSA требует от партнеров официального решения, продолжат ли они участвовать в проектах. Среди ее иностранных партнеров — норвежская Equinor, американская Chevron и французская Total. PDVSA при этом распорядилась, чтобы ее совместное предприятие с Equinor и Total — Petrocedeno — приостановило работу.
Вашингтон в конце января ввел санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы компании на общую сумму в $7 млрд. При этом пока американские компании могут продолжать покупать нефть у Венесуэлы, но деньги за сырье будут поступать на заблокированный счет.
Условием для снятия санкций американские власти назвали «скорую передачу власти временному президенту» Хуану Гуайдо. Оппозиционер Гуайдо 23 января заявил о незаконности власти президента страны Николаса Мадуро и объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны до момента, как будут объявлены новые президентские выборы. По мнению США, введенные в отношении PDVSA ограничения помогут сохранить активы компании для венесуэльского народа.